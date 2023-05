Nữ sinh được tặng nhẫn, cầu hôn trong lễ bế giảng

Nam sinh ôm bó hoa tiến lại gần nữ sinh trong sự cổ vũ, reo hò của bạn học. Không chỉ vậy, nam sinh này còn quỳ gối đeo nhẫn cho nữ sinh trong sự ngại ngùng của đối phương.

Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt vì được bạn trai bày tỏ tình cảm ngay trong lễ tốt nghiệp THPT. Đây là những hình ảnh trong video đang lan truyền trên mạng xã hội sáng nay.