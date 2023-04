Nữ sinh 5 lần bị 'chị đại' đánh vì thấy 'ngứa mắt và học giỏi'

Tính từ khi phát sinh câu chuyện đến nay Phương đánh Dương 5 lần. Điều này khiến Dương luôn thấy bất an mỗi khi đến trường. Em chọn cách sống thu mình để bảo vệ bản thân và không dám chia sẻ chuyện này với ai, kể cả gia đình hay cô giáo, vì sợ càng nói sẽ càng bị đánh nhiều hơn.

Giống như Ánh Dương, Diệu An - học sinh lớp 12 ở Vĩnh Phúc cũng là nạn nhân của bắt nạt học đường. Từ một học sinh được bạn bè yêu mến, An bỗng trở thành đối tượng bị cả lớp tẩy chay, chế giễu ngoài đời và trên mạng. Sự việc bắt đầu từ năm lớp 11. Ai cũng tìm cách xa lánh, tránh giao tiếp và không ngừng chỉ trỏ, bình phẩm về nhan sắc, quần áo của An. Thậm chí các bạn trong lớp còn chụp lén ảnh để gửi cho nhau cười đùa, trêu trọc. Bất ngờ hơn khi một số bạn nữ trong lớp lập nhóm chat trên Facebook tẩy chay An.

Một người bạn thân cùng lớp chia sẻ lý do An bị tẩy chay là vì từng tỏ tình với hot boy của lớp, người này cũng được một bạn nữ trong "có tiếng nói" trong lớp thích. Vì thế mà An phải chịu sự bắt nạt, dè bỉu, bôi xấu của bạn bè suốt từ năm học lớp 11 đến nay.

Đối mặt với bạo lực học đường thế nào?

Theo điều tra của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, 60% học sinh bị bắt nạt ở trường chọn cách chịu đựng, không chia sẻ với gia đình, thầy cô hay bạn bè. Phần đông nạn nhân cho rằng lên tiếng về vấn nạn bắt nạt chỉ khiến những trò chọc phá trở nên kinh khủng hơn; số khác lại nghĩ không ai có thể giúp đỡ họ, kể cả người lớn.