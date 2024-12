Nữ nhân viên tử vong trong quán cà phê đang nuôi con nhỏ học lớp 1

Người thân chị Đ.T.N. (nạn nhân vụ cháy khiến 11 người chết) chia sẻ, hoàn cảnh của chị N. rất khó khăn. Chị ấy có 3 người con, cháu bé nhất đang học lớp 1, cháu lớn đã lấy vợ ở Quốc Oai (Hà Nội). Đêm 18/12, quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến 7 người bị thương, 11 người tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 19-8, còn người bị thương được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 19/12, nhiều thân nhân các nạn nhân tử vong tập trung tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (quận Cầu Giấy) để làm các thủ tục tiếp nhận thông tin danh tính, mai táng cho các nạn nhân xấu số. Chị H. (đội mũ len đen) chia sẻ với phóng viên về hoàn cảnh éo le của chị N. tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 vào sáng 19/12 (Ảnh: Trần Thanh). Có mặt từ sáng sớm tại nhà tang lễ, chị P.V.H., người thân của nạn nhân Đ.T.N. (SN 1981, quê Nam Định) đau xót chia sẻ, lúc 0h10 cùng ngày, chị nhận được tin báo có đồng nghiệp của mình bị tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Nghe vậy, chị H. liền đi ngay ra hiện trường để nghe ngóng thông tin rồi hối hả chạy vào Bệnh viện 19-8 để tìm người. "Lúc nghe thấy thông tin, chân tay tôi như rụng rời, tôi và chị N. ở cùng khu trọ, hoàn cảnh của chị N. rất khó khăn. Chị ấy có 3 người con, cháu bé nhất đang học lớp 1, cháu lớn nhất đã lấy vợ ở huyện Quốc Oai. Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày chị N. làm công nhân may mặc tại khu vực Cổ Nhuế, tận dụng thời gian buổi tối chị đã đi làm phục vụ, vệ sinh tại quán hát. Gia đình đang làm thủ tục để đưa chị về quê an táng", chị H. đau xót kể. Cảnh sát đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Thành Đông). Đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong Sáng cùng ngày, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, ông Nguyễn Xuân Ứng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng và bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Danh tính các nạn nhân là: anh P.Q.T. (SN 2000, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức); anh P.T.C. (SN 1985, quê Bắc Ninh) và chị Đ.T.N. (SN 1981, quê Nam Định). Cũng theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác định nhân thân 8 người còn lại. Các thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy (phố Trần Vỹ), và Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để phục vụ công tác xác định nhân thân. Trước đó, vào 23h ngày 18/12, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng. Thông tin cho biết có nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy và cứu hộ. Nghi phạm vụ cháy Đến 23h40, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa 7 người ra ngoài an toàn (5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện). Tuy nhiên, 11 người không may thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Cao Văn Hùng, người đã phóng hỏa đốt quán cà phê, gây ra vụ cháy kinh hoàng này. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán cà phê xảy ra hỏa hoạn ở số 258 đường Phạm Văn Đồng là ngôi nhà cao 3 tầng, 1 tum, có diện tích mặt sàn khoảng 50m2, với mặt tiền rộng khoảng 5m. Tại tầng 1 của ngôi nhà chỉ có một cửa chính 2 lớp (phía ngoài giáp vỉa hè đường Phạm Văn Đồng là cửa cuốn, bên trong được lắp cửa kính). Trên mặt tiền tầng 2 của căn nhà được lắp biển quảng cáo cao khoảng 2m. Song biển quảng cáo này đã bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt.