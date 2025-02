Nữ nhà văn tuyên bố sinh con thứ 13 cho Elon Musk

Elon Musk có con thứ 13?

Đúng ngày Valentine (14/2), Ashley St. Clair gây sốc khi tuyên bố có con chung với Elon Musk trên mạng xã hội.

“5 tháng trước, tôi chào đón một đứa trẻ ra đời. Elon Musk là cha của đứa trẻ. Tôi chưa từng tiết lộ điều này để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của con mình. Nhưng trong những ngày gần đây, báo lá cải rõ ràng là có ý định làm như vậy, bất chấp tác hại mà nó gây ra. Tôi dự định cho con mình được lớn lên trong một môi trường bình thường và an toàn. Vì lý do đó, tôi yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con em chúng tôi và tránh đưa tin mang tính xâm phạm”, nữ nhà văn đưa ra thông điệp, kèm theo chú thích ẩn ý bằng tiếng Latin “Alea Iacta Est”, có nghĩa là con xúc xắc đã tung (chỉ mọi chuyện đã an bài).

Ở một bài đăng khác, Ashley viết: “Thành thật mà nói, tôi trân trọng những lời tốt đẹp. Ước gì tôi không cảm thấy cần phải đưa ra tuyên bố. Trẻ em nên là đối tượng bị cấm đối với các nhà báo”.