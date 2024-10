Ngày 10/10, giải thưởng Nobel văn học 2024 đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố với chiến thắng thuộc về nhà văn người Hàn Quốc Han Kang. Cuốn sách nổi tiếng của tác giả người Hàn Quốc là The Vegetarian. Anders Olsson, chủ tọa của Hội đồng giải Nobel, nhận xét về Han Kang: "Cô ấy có khả năng đặc biệt hiểu được sự kết nối giữa tâm hồn và thể xác, sự sống và cái chết. Phong cách sáng tác đầy chất thơ và giàu trải nghiệm giúp cô ấy trở thành một nhà cải cách trong văn chương đương đại". Han Kang (54 tuổi) ghi dấu ấn với những tác phẩm đối mặt trực diện với vấn đề lịch sử và phơi bày sự mong manh trong cuộc sống con người. Vào thời điểm giải thưởng Nobel văn học 2024 được trao, Han Kang đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho con trai. Giáo sư Mats Malm - thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển - là người công bố giải. Ông cho biết đã báo tin cho nữ nhà văn người Hàn Quốc qua điện thoại. Nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel văn học 2024 (Ảnh: The Guardian). Trước khi giải thưởng Nobel văn học 2024 được công bố, nhà văn Trung Quốc Tàn Tuyết được xem là ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng. Bà đứng đầu danh sách dự đoán của Nicer Odds, nhà cái nổi tiếng nước Anh. Tiếp sau bà là nhà văn Australia Gerald Moonan, nhà văn Canada Anne Carson xếp thứ ba, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami… Nobel văn học là một trong 6 hạng mục của giải Nobel, được trao cho tác giả đến từ bất kỳ quốc gia nào. Giải Nobel văn học lần đầu được trao cho nhà thơ Pháp - Sully Prudhomme vào năm 1901. Viện Hàn lâm Thụy Điển được vua Gustav III thành lập vào năm 1786, chịu trách nhiệm ra quyết định về giải Nobel Văn học, thực hiện theo di chúc nhà tài trợ là ông Alfred Nobel. Nobel văn học được xem là giải thưởng uy tín, cao quý trong giới văn chương, do giải vinh danh toàn bộ sự nghiệp của nhà văn thay vì một tác phẩm cụ thể. Sự kiện thường niên thu hút sự quan tâm lớn của nhiều tác giả và nhà nghiên cứu. Từ khi ra đời, giải Nobel văn học có phần ưu ái các tác giả nam. Tính tới nay, trong 121 người được trao giải, chỉ có 18 tác giả là phụ nữ. Pháp và Mỹ là những quốc gia sở hữu nhiều tác giả giành giải Nobel văn học nhất khi Pháp có 16 tác giả chiến thắng, Mỹ có 13 tác giả giành giải. Những năm gần đây, giải Nobel văn học vướng nhiều tranh cãi. Giải thưởng năm 2018 bị hủy do Jean-Claude Arnault, chồng của nhà thơ Katarina Frostenson - thành viên chủ chốt trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển - bị tố cáo lạm dụng tình dục.