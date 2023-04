Nữ nhà báo Mỹ "đưa" hương vị cà phê Việt tới bên kia bán cầu

Một trong “25 Người thay đổi cuộc chơi” Câu chuyện khởi nghiệp và thành công của Sahra đã được đăng trên các tờ báo The New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, Forbes, VICE, Fortune, CBS Saturday Morning, và Wall Street Journal. Năm 2021, Sahra Nguyễn đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Food & Wine với tư cách là một trong “25 Người thay đổi cuộc chơi”. Mới đây, cô cũng xuất hiện trang bìa của tạp chí Inc cùng với 4 nữ giám đốc điều hành khác như: Eva Longoria, Lena Waithe, Kim Abrams và Jaymee Messler, với với tư cách là những nhà sáng lập có những ý tưởng giúp thế giới tốt đẹp hơn.