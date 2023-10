Nữ khách Việt 'cầm nhầm' đồng hồ, sân bay yêu cầu trả lại

Nhân viên an ninh đã tiếp cận nữ hành khách và mời chị này về lại điểm soi chiếu an ninh với lý do "hành lý có nghi vấn". Sau khi soi chiếu lại, nhân viên an ninh phát hiện trong túi xách của nữ hành khách có một chiếc đồng hồ nam. Nữ hành khách thừa nhận đã nhặt chiếc đồng hồ không phải của mình.

Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã thông báo đến hãng hàng không và nhắc nhở vị khách nữ không lặp lại hành vi tương tự.