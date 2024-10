‘Nữ hoàng mía đường’ ứng cử vào HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa

Bà Huỳnh Bích Ngọc, được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường" là một trong hai ứng cử viên HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) nhiệm kỳ mới. CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT) vừa công bố thông tin 2 ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý là bà Huỳnh Bích Ngọc. Bà Ngọc (sinh năm 1962), được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường". Với hơn 40 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, bà Ngọc là một trong những người có công đưa TTC AgriS trở thành công ty mía đường lớn ở Việt Nam. Bà Ngọc từng giữ chức Chủ tịch HĐQT SBT và từ nhiệm vào tháng 7/2024 do hết nhiệm kỳ. Hiện bà Ngọc giữ chức Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn TTC, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Tại SBT, bà Ngọc đang nắm giữ 69,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,09%. CTCP Đầu tư Thành Thành Công, nơi bà Ngọc làm lãnh đạo, nắm giữ 166,5 triệu cổ phiếu SBT, tỷ lệ 21,85%. Bà Đặng Huỳnh Ức My (con gái bà Ngọc) thay mẹ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SBT tới nay. Con gái bà Ngọc đang nắm giữ 74,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,84%. Ông Đặng Văn Thành (chồng bà Ngọc) không nắm giữ cổ phiếu SBT nào. Ông Đặng Huỳnh Thái Sơn (con trai bà Ngọc) đang nắm giữ 117.700 cổ phiếu SBT, tỷ lệ 0,02%. Một ứng cử viên khác là ông Nguyễn Thanh Ngữ. Ông Ngữ giữ chức Tổng giám đốc SBT từ 2014-8/2024. Ông Ngữ đang là Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn TTC, Chủ tịch HĐQT CTCP Toàn Hải Vân. Ông Ngữ không nắm giữ cổ phiếu SBT nào. ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023-2024 dự kiến diễn ra vào ngày 24/10. Theo tài liệu chuẩn bị cho đại hội, SBT đặt ra kế hoạch doanh thu niên độ 2024-2025 là 26.168 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng.