'Nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn' Lee Hyori và HyunA sắp đến Việt Nam biểu diễn

Cô được xem là một trong những người dẫn đầu xu hướng trình diễn gợi cảm tại Hàn Quốc và được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc trẻ ở đất nước này những năm qua.

Đến nay, nữ nghệ sĩ đã hoạt động trong làng giải trí hơn 30 năm. Ở tuổi 44, Lee Hyori vẫn duy trì được dáng vóc gợi cảm cũng như danh tiếng và vị thế của mình. Ngay cả khi ít tham gia các sự kiện nghệ thuật, cô vẫn có lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc.

HyunA sinh năm 1992, ra mắt giới giải trí vào năm 2007,với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Wonder Girls. Song, cô đã rời nhóm ngay trước khi phát hành bản hit Tell me.

Sau đó, HyunA trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ 4Minute vào năm 2009 và đạt được những thành tựu nhất định. Với gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, HyunA nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một biểu tượng gợi cảm tại Hàn Quốc.