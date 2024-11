'Nữ hoàng cảnh nóng' Hàn Quốc đi chợ Nha Trang

Sao phim "The Glory" - Lim Ji Yeon - đến Nha Trang (Khánh Hòa) du lịch, chơi golf. Cách đây ba tháng, nữ diễn viên cũng tới TPHCM với chuyến chơi golf nhưng giữ kín lịch trình. Trên trang cá nhân có hơn 2,5 triệu người theo dõi, diễn viên Lim Ji Yeon chia sẻ bộ hình du lịch ở Nha Trang, Việt Nam. Bài đăng của cô hút hơn 300.000 lượt tương tác từ cư dân mạng. Nhiều khán giả Việt để lại lời chào mừng nữ diễn viên đến thành phố biển nghỉ dưỡng. Một số fan cho biết chưa cần nhìn dòng trạng thái "Nha Trang", chỉ cần nhìn qua cảnh vật xung quanh có thể đoán được Lim Ji Yeon đang ở Việt Nam. Ngôi sao sinh năm 1990 lựa chọn trang phục thoải mái, chủ yếu là váy suông hai dây, để tóc xõa ngang vai. Cô thăm thú chợ địa phương và mua được mũ cói ưng ý. Khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên The Glory. Nữ diễn viên ghé qua quán cà phê và chụp hình check-in cùng chiếc mũ cói mua được ở chợ địa phương. Ji Yeon chọn đồ bơi khá kín đáo trong khu nghỉ dưỡng. Theo truyền thông Hàn, "ác nữ màn ảnh" ưa thích du lịch, có chuyến đi tới London (Anh) cách đây hai tuần. Ngoài khám phá cảnh quan ở Nha Trang, Ji Yeon còn chia sẻ ảnh đi chơi golf. Nhiều nghệ sĩ Hàn tới thành phố biển cũng thích thú với hoạt động này. Trước Lim Ji Yeon có ca sĩ Kim Hyun Joong, dàn diễn viên Cô đi mà lấy chồng tôi đều check-in sân golf ở Nha Trang. Hồi tháng 9, nữ diễn viên đến TPHCM chơi golf. Cô không nói rõ địa điểm nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra Ji Yeon đến Việt Nam. Bước chân vào showbiz từ 2010, Lim Ji Yeon chật vật suốt nhiều năm để tìm chỗ đứng. Cô đi lên từ vai phụ, ngắn cho đến khi thử sức với phim điện ảnh 19+ Obsessed (Tựa Việt: Ám ảnh dục vọng) và The Treacherous (Vương Triều dục vọng). Sau loạt vai này, danh tiếng cô lên như diều gặp gió, được truyền thông gọi là “nữ hoàng cảnh nóng”. Năm ngoái, cô gây sốt với vai “ác nữ” trong The Glory (Vinh quang trong thù hận) đóng cùng Song Hye Kyo, Lee Do Hyun. Sau bộ phim, cô hẹn hò với bạn diễn kém 5 tuổi Lee Do Hyun. Thông tin được Dispatch tung ra đúng ngày Cá tháng tư.