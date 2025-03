'Nữ hoàng cảnh nóng' đổi đời nhờ muốn gặp Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương ngoài đời thật

Câu thứ 2, anh ấy hỏi tôi có gia đình chưa, tôi bảo đã có con gái 5 tuổi nhưng mới ly hôn.

Câu thứ 3, anh hỏi quê em ở đâu? Vì nước da mọi người tưởng tôi ở miền Tây nhưng thực ra tôi ở miền Đông, miền núi tỉnh Bình Phước. Anh bảo tôi: "Ô sao ở miền núi mà chèo ghe giỏi vậy!".

Kiều Trinh có nước da bánh mật nên rất được ưa chuộng trong các phim điện ảnh cần sự chân thực của người lao động. Ảnh: FBNV

Hỏi xong, tôi đi về và quên hẳn cuộc casting đó. Tới 6 tháng, sau người ta gọi lại cho tôi để casting thêm, họ bảo sao tôi làm vậy.

Thêm 2 tháng nữa, tôi được chọn vào vai nữ chính. Sau này, tôi mới biết mình vượt qua 800 người để vào vai nữ chính trong phim Mùa len trâu.

Chia sẻ về công việc của mình trước khi làm diễn viên, Kiều Trinh nói:

"Trước đó, tôi làm thợ may ở dưới quê. Tôi từng làm trong nhà máy may áo Kimono. Sau khi ly hôn và lên Sài Gòn thì tôi làm quán bar, sáng làm thợ may, tối làm quán bar.