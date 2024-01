Nữ hành khách quên túi Channel chứa 52 triệu đồng tại Nội Bài

Chị H. nhận lại chiếc túi từ nhân viên an ninh sân bay Nội Bài (Ảnh: NIA).

Chị H. đã tìm đến 2 nữ nhân viên an ninh hàng không đang trực tại đây. Nhân viên an ninh cùng đi tìm kiếm các khu vực trong nhà ga và may mắn phát hiện chiếc túi nằm trên một xe đẩy gần băng tải.

Nữ hành khách sau đó đã theo các nhân viên an ninh về đội để kiểm tra, xác minh đúng tài sản của mình. Chị viết vội một lá thư cảm ơn gửi lực lượng an ninh sân bay trước khi rời đi.