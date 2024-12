Nữ du khách ở Thái Lan trải thảm yoga ngồi sát biển, bị sóng cao 6 mét cuốn đi

Một nữ du khách đã bất chấp sóng dữ lúc biển động, trải thảm yoga lên tảng đá sát biển ở Thái Lan để ngồi. Một vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra ở khu du lịch nổi tiếng Koh Samui (Thái Lan). Nữ du khách người Nga trải thảm yoga lên tảng đá sát biển để ngồi và đã bị sóng dữ cuốn đi. Sự việc được xác nhận là xảy ra vào chiều ngày 29/11 và nạn nhân là cô Kamilla Beliatskaia, 24 tuổi. Theo những hình ảnh từ camera quan sát, cô Beliatskaia đem thảm yoga ra gần biển rồi trải thảm lên một tảng đá lớn sát biển để ngồi, bất chấp việc lúc đó sóng rất dữ dội, cao 5 - 6 mét, theo các trang tin địa phương. Chỉ một chút sau, một con sóng cao khoảng 6 mét đã hất Beliatskaia rơi khỏi tảng đá và cuốn cô ra biển. Các nhân chứng đứng ở gần bờ biển lúc đó nói, cô nổi được khoảng 10 phút trước khi bị sóng nhấn chìm hoàn toàn. Đây là video lúc sự việc xảy ra: Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Khaosod. Các phương tiện cứu hộ đã được đưa đến, tuy nhiên, các đội cứu hộ phải dừng lại sau 30 phút do biển động, sóng cao ít nhất 3 mét, rất khó tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã không xảy ra với Beliatskaia. Cô đã thiệt mạng và được nhân viên của một khách sạn tìm thấy vào hôm sau tại bãi biển Chaweng Noi, cách nơi cô gặp nạn khoảng 1 km. Người yêu của Beliatskaia cũng đã xác nhận người thiệt mạng là cô Beliatskaia. Hai người dự định đi du lịch đến đầu tháng 12 thì quay về Nga và kết hôn vào giữa tháng này.

Khi cảnh sát đến, chỉ còn tấm thảm yoga màu hồng của nữ du khách nổi trên mặt nước. Ảnh: Khaosod. Các nhà chức trách địa phương đã phải chặn lối ra các mỏm đá ở khu vực nói trên để tránh việc du khách ra đó, rất nguy hiểm. Họ cũng thông báo nhắc nhở du khách phải cẩn thận khi ra biển, không cố đến gần biển trong điều kiện thời tiết xấu vì trước sức mạnh của thiên nhiên thì con người thực sự rất mong manh.