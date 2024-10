Nữ diễn viên vừa bị bắt: Đeo vòng cổ gần 8 tỷ đồng, mua hàng hiệu không tiếc tiền

Sao Thái Min Pechaya giải tỏa căng thẳng bằng việc mua sắm hàng hiệu, đôi khi tiêu đến 6-7 triệu baht (4,08 tỷ đến 4,76 tỷ đồng) một lần, tất cả đều là tiền cô tự kiếm được. Min Pechaya - nữ diễn viên hàng đầu của Thái Lan - đang thu hút sự chú ý khi bị liên quan đến vụ bê bối trong vai trò là một trong những người đứng đầu của The Icon Group. Ngày 16/10/2024, Min Pechaya đã bị bắt giữ cùng với 2 nghệ sĩ nổi tiếng khác là Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. The Icon Group bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, gây thiệt hại ước tính lên đến 400 triệu baht (khoảng 304 tỷ đồng)

Chiếc vòng cổ trị giá hơn 10 tỷ đồng. Nhiều người tiếc nuối khi sao Thái vướng vào vụ việc này bởi lẽ cô vốn xuất thân từ gia đình giàu có, không phải dựa vào giới giải trí để kiếm tiền. Gia đình cô kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng lớn tại tỉnh Khon Kaen. Cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip từ chương trình Kluen Wan Deaw trên kênh One 31, phát sóng ngày 13/11/2021. Đây là thời điểm trước khi Min ký hợp đồng với The Icon Group. Trong chương trình, Min chia sẻ về quãng thời gian làm việc không ngừng nghỉ suốt 7 ngày và cách cô giải tỏa căng thẳng bằng việc mua sắm hàng hiệu, đôi khi tiêu đến 6-7 triệu baht (4,08 tỷ đến 4,76 tỷ đồng PV) một lần, tất cả đều là tiền cô tự kiếm được. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cô hiểu hơn về giá trị của việc đầu tư và quyết định sử dụng tiền một cách thông minh hơn.

Min Pechaya giải tỏa căng thẳng bằng việc mua sắm hàng hiệu. Khi được hỏi về chiếc vòng cổ nổi bật mà cô đang đeo, Min trả lời: “Khoảng hơn 10 triệu baht (7,6 tỷ đồng - PV). Nhưng đây là một khoản đầu tư. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại mua vì chỉ dùng được vài lần. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào khía cạnh đầu tư, 10, 20, 30 năm sau, thế hệ con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng nó với giá trị lớn hơn nhiều. Nó trở thành tài sản quý giá và đây là số tiền mà tôi kiếm được bằng công sức của mình".