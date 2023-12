Nữ diễn viên Châu Hải My - cả đời được đàn ông theo đuổi nhưng chết trong cô đơn

Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My đã xác nhận nữ diễn viên qua đời vào ngày 11/12. Theo đó, Châu Hải My được phát hiện hôn mê tại nhà riêng, khi đưa đến bệnh viện tình trạng sức khỏe nguy kịch. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng Châu Hải My không qua khỏi, hưởng dương 57 tuổi. Thông tin trên gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, vào sáng 12/12, một số người quen của nữ diễn viên cho biết cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nguyên nhân khiến Châu Hải My bệnh nặng vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 9/12, Châu Hải My vẫn chia sẻ hoạt động hàng ngày của mình với người hâm mộ vì vậy công chúng bàng hoàng khi nghệ sĩ đột ngột qua đời.



QQ cho biết thêm Châu Hải My hiện sống một mình trong căn biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh. Do đó, cô thiếu người bầu bạn, chăm lo sức khỏe. Thời trẻ, Châu Hải My vốn là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc và không thiếu người theo đuổi. Song, sau vài mối tình, một lần đổ vỡ hôn nhân, nữ diễn viên không tin tưởng vào hôn nhân. Bà lựa chọn sống một mình không có con cái, người thân, chỉ có một vài chú chó làm bạn.



Châu Hải My sinh năm 1966, ngay từ nhỏ đã nổi bật với gương mặt khả ái. Năm 18 tuổi, Châu Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong những không giành chiến thắng. Tuy nhiên, vẻ đẹp quyến rũ, thần thái cuốn hút của Châu Hải My đã lọt vào mắt xanh của những người quản lý TVB. Từ đó, nữ diễn viên bước vào con đường diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là Dương Cửu Muội trong "Dương Gia Tướng".