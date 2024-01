Nữ chủ tiệm cắt tóc ở Quảng Nam tàng trữ ma túy

Ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Thị Anh Đào (SN 1983, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn thụ lý giải quyết.

Đặng Thị Anh Đào (Ảnh: C.A)