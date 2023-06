Nữ cán bộ tín dụng bị bắt sau 28 năm lẩn trốn, đổi họ tên

Từ tháng 1 đến tháng 9/1995, Dung lập 20 bộ khế ước mang tên mình và người khác để chiếm đoạt hơn 190 triệu đồng. Nữ cán bộ tín dụng ngân hàng sau đó bỏ trốn.

Đầu tháng 10/1995, Công an huyện Thạch Hà khởi tố bị can với Trần Thị Dung về tội Tham ô tài sản và ra quyết định truy nã bị can này. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.