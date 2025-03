Nữ ca sỹ giàu nhất thế giới kiếm 1 tỷ USD chỉ trong 8 tháng

Vào tháng 12/2024, Pollstar đưa tin, Eras Tour đã trở thành chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên trong lịch sử vượt qua tổng doanh thu gộp 1 tỷ USD.

Chuyến lưu diễn của Swift đã bán được hơn 2 tỷ USD tiền vé thông qua buổi biểu diễn thứ 149. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của cô tại Vancouver, British Columbia Canada.

Con số khủng này gấp đôi doanh số bán vé gộp của bất kỳ chuyến lưu diễn hòa nhạc nào khác trong lịch sử, thiết lập kỷ lục chưa từng có trong ngành công nghiệp hòa nhạc toàn cầu.

Theo The New York Times, Taylor Swift Touring - công ty sản xuất của nữ ca sĩ, đã xác nhận những con số này. Lần đầu tiên Swift cho phép tiết lộ thông tin tài chính về chuyến lưu diễn của cô. Trong lần bán vé đầu tiên, hệ thống của Ticketmaster bị sập do nhu cầu quá lớn.