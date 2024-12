Nữ ca sĩ Việt nổi tiếng nói về chồng thứ 2: Gặp được một người vì mình như thế, đúng là rất may mắn

"Chẳng sợ đời khó nhọc, chẳng sợ chờ đợi lâu, chỉ cần tìm đúng người là đủ viên mãn rồi", nữ ca sĩ Việt bày tỏ. Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đăng status trên trang cá nhân, dành những lời có cánh cho ông xã. Cô viết: “Người đàn ông yêu bạn chân thành là gì? Là người sẵn sàng chịu thiệt thòi để làm bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Là người mà dù đi qua bao giông bão, mệt nhọc của cuộc đời, vẫn nắm chặt lấy tay bạn, chở che và bao dung bạn, không rời nửa bước. Là người lo lắng mỗi khi bạn không kịp rep tin nhắn, nghe điện thoại. Là người dõi theo từng nhịp đập của bạn, luôn muốn cùng bạn bước đi hết cả đoạn đường. Thật ra, gặp được một người vì mình như thế, đúng là rất may mắn. Chẳng sợ đời khó nhọc, chẳng sợ chờ đợi lâu, chỉ cần tìm đúng người là đủ viên mãn rồi. Một đời, tìm được một người, vì mình mà cố gắng, vì mình mà chân thành thì vẫn là do phần phúc của mỗi người mình. Cảm ơn anh về tất cả mọi thứ anh dành cho em”.

Hồng Ngọc đăng status tình tứ với chồng. Hồng Ngọc sinh ra và lớn lên tại Bình Phước trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là tay trống, mẹ là ca sĩ phòng trà. Hơn 10 tuổi, cô đoạt giải nhất cuộc thi hát Hoa phượng đỏ. Năm 1996, ca sĩ đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình. Sự nghiệp của Hồng Ngọc bắt đầu tỏa sáng vào những năm 2000 với Mắt nai cha cha cha của Sỹ Luân. Bài hát giúp cô đoạt giải Ca sĩ yêu thích của Làn Sóng Xanh. Ca khúc Vùng trời bình yên mà cô kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng cũng được khán giả yêu thích. Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng Ngọc gặp được bạn đời là bầu show Thomas Tâm và chuyển sang Mỹ định cư. Sau 15 năm chung sống, họ có 3 con, hai trai, 1 gái: Chấn Hưng, Hồng Ân và Chấn Hào. Nói về cuộc hôn nhân này, nữ ca sĩ tâm sự trong chương trình The Khang Show: “Chồng tôi không bao giờ muốn tôi bắt buộc anh ấy một điều gì hết, tính anh ấy lại là kiểu tôi càng nói anh ấy càng làm. Vì thế nên tôi không nói gì, để anh ấy tự làm. Trước đây chồng tôi hút thuốc rất nhiều, một ngày hút vài bao thuốc, nhưng đến ngày sinh nhật con gái, anh ấy tự động bỏ thuốc”. Hồng Ngọc còn dí dỏm nói: “Chồng chỉ cần trừng mắt nhìn một cái là tôi phải im re”.

Hồng Ngọc cùng chồng con. Hồi tháng 5/2020, Hồng Ngọc gặp tai nạn nổ nồi xông hơi. Trong thời gian này, cô được chồng hết lòng chăm sóc để vượt qua biến cố. “Em có anh, các con bên cạnh khiến em nhẹ nhàng vượt qua ngoạn mục. Khi thấy giọt nước mắt lo lắng và xót xa ông xã dành cho em, em nghĩ mình may mắn có anh trong cuộc đời. Yêu anh thật nhiều" - Hồng Ngọc bộc bạch trong The Khang Show. Theo lời Hồng Ngọc thì chồng là người nấu ăn ngon, quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Giọng ca 7x khẳng định, ông xã là người cha tốt, bạn tốt của con, anh cũng rất cưng chiều vợ. Hồng Ngọc kể, chồng mua hẳn căn nhà để tặng cô làm quà sinh nhật: "Ông xã là người nói ít làm nhiều. Trước khi mua căn nhà này, năm nào mùa hè cả gia đình đều đến bãi biển ở Destin, Florida để chơi. Tôi cũng có nói vu vơ là phải chi mình có một ngôi nhà ở đây để mùa hè đi nghỉ mát, thế là ông xã đã liên lạc với bên môi giới để mua nhà tặng tôi" (nguồn: Thanh Niên) Theo tờ Gia đình Việt Nam đưa tin, Hồng Ngọc cho biết, cô hài lòng với cuộc sống hôn nhân bên chồng thứ 2. Cô nói: "Trong nhà, chồng luôn là trụ cột, là người đưa ra những quyết định quan trọng và tôi hài lòng với việc đứng thấp hơn chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quan trọng là cả hai vợ chồng tôi cùng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống” (nguồn: Gia đình Việt Nam) Theo Người Đưa Tin