Nữ ca sĩ tỷ phú Taylor Swift hỗ trợ 5 triệu USD cho nạn nhân của bão Milton

Tờ People đưa tin, nữ ca sĩ Taylor Swift đã gửi 5 triệu USD tới tổ chức từ thiện Feeding America để hỗ trợ nạn nhân của cơn bão Helene và Milton tại Florida, Mỹ. Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Feeding America cho biết khoản đóng góp 5 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng) của Taylor Swift sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm thiết yếu, nước sạch, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, giúp các cộng đồng tái xây dựng và khắc phục hậu quả sau bão. Taylor Swift đã gửi 5 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão Milton (Ảnh: Getty Images). Thay mặt tổ chức từ thiện, giám đốc điều hành đã gửi lời tri ân Taylor Swift trên trang cá nhân, cảm ơn giọng ca nổi tiếng đã sát cánh cùng tổ chức trong phong trào chấm dứt nạn đói, hỗ trợ những cộng đồng gặp khó khăn. Ngày 10/10, bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida (Mỹ), gây mưa gió dữ dội, lốc xoáy và nước biển dâng. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nhận định, bão Milton mang nhiều mối nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng con người cho những cá nhân sống ở vùng ven biển trải dài từ miền trung đến miền nam Florida. Trước đó, tháng 9, cơn bão Helene đổ bộ vào Florida và cũng gây những hậu quả nghiêm trọng, tạo ra trận lũ khiến hơn 230 người thiệt mạng. Hành động ấm áp của Taylor Swift đã nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ cộng đồng. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ 35 tuổi quyên góp cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2023, cô cũng ủng hộ 1 triệu USD cho Quỹ Phản ứng khẩn cấp thuộc Quỹ Cộng đồng miền trung bang Tennessee (Mỹ) sau khi khu vực này hứng nhiều trận lốc xoáy. Taylor Swift (SN 1989) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô được xem là một biểu tượng nhạc pop và một ngôi sao có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, phá vỡ mọi khuôn mẫu được thiết lập trước đó. Người đẹp có thành tích đáng nể trong sự nghiệp với 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được tạp chí Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Taylor Swift đang hoàn tất chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour. Theo Variety, mỗi đêm diễn của Taylor Swift mang về cho nữ ca sĩ và ê-kíp 14 triệu USD, và cao điểm, đêm diễn có thể đạt 17 triệu USD. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour của Taylor Swift là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đạt hơn 1 tỷ USD. The Eras Tour cũng nhận được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn về ý tưởng, cách tổ chức sản xuất, âm thanh, vũ công, hiệu ứng sân khấu. Theo nhận định của chuyên gia, doanh thu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift có thể đạt 2 tỷ USD khi kết thúc vào cuối năm. Các chuyên gia đánh giá, nữ ca sĩ người Mỹ là một trong những ngôi sao nổi tiếng và mang lại giá trị thương mại cao nhất thời điểm hiện tại. Về đời tư, Taylor đang hạnh phúc bên cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm vào năm ngoái, Taylor cởi mở chia sẻ mối quan hệ của cô với người hâm mộ. Nữ ca sĩ luôn thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình với bạn trai bất cứ khi nào có thể. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 khá đào hoa. Cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới trong quá khứ. Tuy nhiên, Taylor chưa có ý định tiến tới hôn nhân.