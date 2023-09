Nữ ca sĩ sốc vì đọc báo mới biết chồng đệ đơn ly hôn sau 7 tháng cưới

Ảnh cưới của Seo In Young.

Trước khi về nhà chồng, Seo In Young chia sẻ: "Tôi từng nghĩ mình chẳng bao giờ kết hôn, nhưng không ngờ định mệnh để tôi gặp được anh". Trong thời gian chung sống, cô thường xuyên dành những lời có cánh cho chồng trên mạng xã hội.

Seo In Young sinh năm 1984, ra mắt với tư cách thành viên nhóm Jewelry. Cô rời nhóm năm 2010, có sự nghiệp solo khá thành công. Seo In Young còn được biết đến trong vai trò diễn viên, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, trong đó có We Got Married, Real Men… Theo Allkpop, cô là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp thành công, đa tài của giới giải trí Hàn Quốc hiện tại.