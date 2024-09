Nữ ca sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 28

Khán giả chia buồn khi hay tin Sayuri - ca sĩ nổi tiếng chuyên hát nhạc phim hoạt hình - qua đời ở tuổi 28. Trước đó, cô thông báo ngừng hát do mắc bệnh hiếm, khó phát âm. Thông tin nữ ca sĩ Sayuri qua đời ở tuổi 28 vừa được Sankei đưa tin ngày 27/9, gây chấn động làng nhạc Nhật Bản. Chồng cô - ca sĩ Ama Arashi - xác nhận sự việc với truyền thông, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tài năng trẻ đầy triển vọng. Theo thông tin từ gia đình, Sayuri mất ngày 20/9. Tang lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết, tránh sự chú ý của công chúng. Quyết định này thể hiện mong muốn của gia đình để Sayuri có thể ra đi trong thanh thản và tôn trọng. Trên trang cá nhân, Ama Arashi bày tỏ lòng biết ơn tới người hâm mộ của vợ. Anh tiết lộ những ngày cuối đời, dù chống chọi với bệnh tật và đau đớn, Sayuri vẫn luôn trung thành với âm nhạc và tri ân khán giả. Cộng đồng mạng và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ tài năng. Sayuri mới kết hôn với Ama Arashi được 5 tháng. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa này càng khiến công chúng xót xa trước số phận của nữ ca sĩ. Hai tháng trước khi qua đời, Sayuri thông báo mắc bệnh hiếm, phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật do khó khăn trong phát âm. Cô ngừng sử dụng mạng xã hội và tập trung điều trị, không muốn khán giả lo lắng về tình trạng sức khỏe.

Sayuri qua đời sau 5 tháng kết hôn. Ảnh: Ảnh: Animecorner Sayuri bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí từ năm 2010, nhưng phải đến năm 2015 mới thực sự nổi tiếng với các ca khúc nhạc phim anime. Giọng hát đặc biệt và cảm xúc của cô nhanh chóng chinh phục trái tim người nghe, biến những bản OST (Original soundtrack - nhạc phim) thành các hit được yêu thích. Năm 2016 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sayuri khi cô phát hành đĩa đơn Sore wa Koi Hikari no Yona. Ca khúc này sau đó được chọn làm nhạc phim cho anime nổi tiếng Boku Dake ga Inai Machi, càng khẳng định vị thế của cô trong lĩnh vực nhạc phim hoạt hình. Tài năng và sức hút của Sayuri được công nhận rộng rãi khi năm 2017 khi cô được khán giả bình chọn là Nghệ sĩ mới được giới trẻ yêu thích nhất. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị trí của cô trong làng nhạc mà còn cho thấy sức ảnh hưởng to lớn đối với thế hệ fan trẻ. Sự ra đi của Sayuri để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và đồng nghiệp trong làng nhạc Nhật Bản. Sự nghiệp, giọng hát và những đóng góp của Sayuri cho nền âm nhạc, đặc biệt là trong lĩnh vực nhạc phim anime, sẽ còn được nhớ đến lâu dài. Theo Vietnamnet