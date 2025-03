Nữ ca sĩ nóng bỏng từng ở Hàn Quốc, vướng ồn ào tình ái với ViruSs là ai?

Thời điểm ViruSs và hot girl Ngọc Kem xảy ra những mâu thuẫn hậu chia tay, Emma Nhất Khanh cũng gây chú ý khi phát hành ca khúc Fake It Up, nội dung xoay quanh sự phản bội trong tình yêu.

Động thái của cô tạo nên làn sóng bàn tán trong dư luận, nhất là khi ca khúc ra mắt không lâu sau bản rap Sự nghiệp chướng của Pháo. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai sản phẩm này đều ngầm nhắm đến ViruSs.

Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc LIME được thành lập năm 2015 gồm 4 thành viên: Liz Kim Cương (trưởng nhóm), Ivone Diệu Linh (rapper), May Thúy Vy (nhảy chính) và Emma Nhất Khanh (em út). Thời điểm ra mắt, nhóm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong làng giải trí Hàn Quốc sau 2 năm được đào tạo bài bản.

Dù tham gia một số chương trình truyền hình nổi bật như I can see your voice (chương trình truyền hình Hàn Quốc) với hình ảnh trẻ trung, nhóm LIME vẫn không đạt được thành công lớn. Sau 3 năm hoạt động, nhóm chỉ ra mắt 5 sản phẩm âm nhạc dù được ê-kíp Hàn Quốc đầu tư.