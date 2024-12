Nữ ca sĩ nổi tiếng vừa rút hầu bao thưởng nhân viên gần 5.000 tỷ là ai?

Trong 2 năm lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift đã chi 197 triệu đô (4.996 tỷ đồng) thưởng cho nhân lực làm việc xuyên suốt tour diễn. Đội ngũ nhân lực của The Eras Tour đã nỗ lực biến chuyến lưu diễn thành một trong những sự kiện vĩ đại nhất ngành công nghiệp âm nhạc. Taylor Swift đã hào phóng thưởng hậu hĩnh cho họ.

Taylor Swift cùng các vũ công trên sân khấu The Eras Tour. Ảnh: IGNV Trang PEOPLE đưa tin, trong 2 năm qua Taylor Swift đã chi 197 triệu đô (4.996 tỷ đồng) để trả tiền thưởng cho tất cả những người làm việc trong tour của cô, bao gồm các tài xế xe tải, nhân viên phục vụ ẩm thực, kỹ thuật viên nhạc cụ, đội hậu cần, ánh sáng, nhân viên sản xuất và trợ lý, vũ công, ban nhạc, nhân viên an ninh, biên đạo múa, chuyên viên hiệu ứng sân khấu, chuyên viên trang điểm, làm tóc, trang phục, chuyên viên vật lý trị liệu và đội ngũ truyền thông. Ngày 8/12, buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn The Eras Tour diễn ra tại Sân vận động BC Place thuộc thành phố Vancouver (Canada). Trước đó, tháng 8/2023, sau khi kết thúc chặng đầu tiên của The Eras Tour tại khu vực Bắc Mỹ, Taylor Swift đã chi hơn 55 triệu đô (1.395 tỷ đồng) để thưởng thêm cho nhân viên.

Taylor Swift trong concert The Eras Tour cuối tại Vancouver. Ảnh: IGNV Sau buổi diễn cuối thứ 149, công ty sản xuất của Taylor Swift đã xác nhận với The New York Times hơn 10 triệu người tham dự The Eras Tour, bán được hơn 2 tỷ đô (52.000 tỷ đồng) tiền vé. Con số này giúp chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ 35 tuổi đạt doanh thu "gấp đôi bất kỳ tour diễn nào trong lịch sử". Kết thúc năm 2024, ngoài tour diễn tỷ đô, Taylor Swift còn gây chú ý với cuốn sách ảnh Taylor Swift | The Eras Tour Book, phát hành cuối tháng 11, bán được 814.000 bản chỉ trong 2 ngày. Cô cũng là nghệ sĩ được nghe trực tuyến nhiều nhất năm trên các nền tảng như Spotify, Apple Music và Amazon Music. Theo Vietnamnet