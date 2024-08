Nữ ca sĩ ngất xỉu khi đang hát

Kotoko, nhóm nhạc nữ UNIS, ngất xỉu khi đang cover ca khúc hit What Is Love? của TWICE tại Lễ hội văn hóa Midsummer Night 2024: Mini K-POP Concert hôm 3/8. Video nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe thu hút 90.000 lượt xem sau khi đăng tải hôm 4/8.

Kotoko (UNIS) ngất xỉu trên sân khấu lễ hội âm nhạc. Video: @DaftTaengk.

Khán giả đi xem phỏng đoán Kotoko ngất xỉu do thời tiết nóng bức và lịch trình dày đặc khiến cô không đảm bảo được sức khỏe. Kotoko sau đó đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Công ty quản lý F&F Entertainment thông báo: "Kotoko đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi được kiểm tra, cô ấy đang nghỉ ngơi tại bệnh viện. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Sức khỏe của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu".