Nữ ca sĩ mua đất vườn ven sông dưỡng già, ước cuối đời có biệt thự ven biển

Lần đầu, ca sĩ Thảo Trang khẳng định không lận đận và nghèo khó như báo chí thường viết. Chị sống trong một khu chung cư cao cấp, vừa mua một mảnh vườn để an dưỡng tuổi già. Tôi không lận đận - Lúc được mời thi "Chị đẹp đạp gió" 2024, chị thấy thế nào? 17 năm trong nghề chắc cũng đủ xây dựng tên tuổi, chỗ đứng ổn định. Tôi nhận lời thi để có cơ hội thể hiện hết những khả năng mình có cũng như được trải nghiệm những thử thách chưa từng đối mặt. Xiếc, múa lửa, nhào lộn, hát nhóm... Trình diễn cùng các chị đẹp như một girl group rất khó. Để kết hợp ăn ý, chúng tôi phải rèn tính kiên nhẫn và nhiều yếu tố khác. - Mùa 1, chuyện các chị đẹp "tương tàn" ầm ĩ dư luận một thời gian dài. Người thẳng tính như chị đã dặn mình những gì trước khi gật đầu tham gia? Tranh cãi chắc chắn có! Chúng tôi có thể dĩ hòa vi quý nhưng sẽ không có tiết mục tốt mang ra công chúng. Sự tranh cãi cần thiết nếu giúp dung hòa các cá tính và tốt cho cả đội.

Thảo Trang rạng rỡ suốt cuộc trò chuyện. Trước khi thi, tôi dặn mình phải biết kìm chế trước khi đăng bất cứ nội dung nào lên mạng xã hội. Phải luyện nhiều vì cơn giận và sự ức chế không dễ kiểm soát. Tôi thẳng tính và quyết liệt trong công việc, cái gì không ổn liền giải quyết tại chỗ nên chưa có tranh cãi nào đi quá giới hạn. (cười) - Chị nghệ sĩ tính cao, điểm này rất hay nhưng bay bổng quá cũng dễ bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc sống. Đúng, tôi mất nhiều lắm. Quỹ thời gian của tôi cũng chừng ấy như mọi người, nội việc làm mẹ đơn thân và công việc đã chiếm một phần lớn. Tôi biết mình đã lỡ rất nhiều khoảnh khắc, những cuộc hẹn, thậm chí làm mất lòng nhiều người. Tôi lơ đễnh, không để ý kỹ, đó là hạn chế của bản thân, không biết nói gì hơn ngoài mong mọi người thông cảm. - Chị tự nhận xét thế nào về sự lận đận của mình? Tôi không cho là lận đận, so ra vẫn may mắn hơn nhiều người. Nếu lận đận, tôi đã về vườn trồng rau, nuôi cá rồi. Mỗi người sinh ra sẽ có sứ mệnh khác nhau. Làm nghệ thuật, ai cũng muốn có vị trí này kia nhưng đâu phải cứ muốn là được? Tôi không quá tham vọng, chỉ muốn bình an và duy trì sự nghiệp như vậy. Mặt khác, tôi tự tin chỉ cần có giọng hát sẽ sống đời với nó. Tôi không có nhiều hit, không xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội hay các bảng xếp hạng nhưng không hề ít show. Tôi đi diễn nhiều, chủ yếu các show riêng tư như sự kiện của doanh nghiệp. Không chỉ công việc, trong đời thường, tôi chưa bao giờ buộc mình phải đạt được cái gì đó mới hạnh phúc, hài lòng. Thảo Trang gần 40 tuổi rồi, cuộc sống còn nhiều thứ phải lo, đâu thể suốt ngày tập trung vào làm hit. Tôi còn con cái, gia đình và phải tận hưởng cuộc sống chứ! Ai chẳng muốn có bài hit nhưng thời này số lượng bài phát hành mỗi năm mỗi nhiều, tuổi thọ bài hit ngày càng ngắn. Mọi người nghe kịp không, đọng lại trong đầu bao nhiêu bài? Không ít đồng nghiệp từng có nhiều bài hit nhưng chỉ cần vắng hit một thời gian liền vắng bóng theo luôn. Vì vậy, tôi không để mình phụ thuộc vào hit mà sống và làm nghề bằng giọng hát. Có nhà có đất, không nghèo và khổ như lời đồn - Bệnh viêm túi mật của chị sao rồi? Tôi bị cách đây 8 năm do thi Chị đẹp tập luyện căng thẳng, ăn uống, ngủ nghỉ thất thường nên tái phát. Sau Công diễn 2, tôi phải nhập viện cấp cứu, tình trạng tạm ổn rồi.



Thảo Trang mắc bệnh viêm túi mật, lồi đĩa đệm và những vấn đề sức khỏe không tiện tiết lộ. Sau này, tôi sẽ sống với nó thôi. Việc của tôi là ăn uống kỹ, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, cân bằng, nếu bệnh trở nặng sẽ làm phẫu thuật. - Chị giữ vóc dáng thế nào? Sau khi sinh con cộng thêm bệnh túi mật, tôi từng phải nghỉ gần 1 năm, may mà lúc tập cũng khá dễ lấy lại vóc dáng. Hiện tại, tôi tập gym, pilates hoặc yoga 2 buổi/tuần. Tập nhiều không tốt bằng tập đúng. Tôi bị lồi đĩa đệm nên cũng không thể tập nặng. - Tài chính không mạnh bằng người khác, chị đầu tư cho "Chị đẹp đạp gió" thế nào? Ngoài phần đầu tư của nhà sản xuất, chắc chắn chúng tôi đều muốn chỗ này thêm chút, chỗ kia thêm xíu cho đã. Chị đẹp nào cũng chịu chơi, đã vào đây thì chuyện tiền bạc không quan trọng nữa. Dĩ nhiên, tôi cân đo đong đếm trong khả năng, không đến mức phải đi vay.

Thảo Trang hiện sống cùng con trai - bé Alex và mẹ ruột tại một khu chung cư cao cấp ở Quận 2, TPHCM. Ảnh: Yeah1 Tôi không quá giàu có nhưng không đến nỗi nghèo. Cuộc sống hiện tại rất ổn định, bé nhà tôi theo học trường tốt còn mình vẫn đi diễn đều đặn. Ngoài nghệ thuật, tôi cũng tham gia đầu tư này nọ. Bất động sản, góp vốn, đầu tư tài chính... cái gì cũng có một ít. Mọi người thương nên thấy tội chứ tôi có khổ đâu? Hồi nhỏ, gia đình đông con hơi khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi vẫn được cho ăn học đầy đủ. Lớn lên, tôi học nhạc viện, đi hát kiếm tiền, tính ra chưa có khúc nào khổ. - Hỏi thẳng thắn chút, lần nào phóng viên liên hệ đều thấy chị yêu một người khác nhau. Chị yêu quá nhiều? (cười lớn) Nghĩ một cách tích cực là đời cho tôi trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau! Có lần phóng viên phỏng vấn tôi chuyện yêu đương với bạn trai, khi bài lên nội dung hai đứa đang hạnh phúc thì thực tế chúng tôi chia tay rồi. Sau lần đó, tôi để ý hễ mình chia sẻ về bạn trai trên mặt báo thì không lâu sau sẽ chia tay, như cái "dớp" vậy.

Thảo Trang hạnh phúc viên mãn, hài lòng với những gì đang có. Tôi yêu nhiều chứ đâu nhiều đến mức đó, cũng không yêu "đập đầu vào tường". Mọi thứ diễn ra tự nhiên, duyên tới thì nhận, duyên đi hoan hỷ. - Chị muốn có một đám cưới cho riêng mình? 10 cái được không? (cười) Giỡn thôi chứ cưới xin là việc rất hệ trọng, tôi phải gặp thật đúng người và có một mối quan hệ thật "chín" mới mong có đám cưới. Đám cưới chẳng qua là một bữa tiệc như sinh nhật thôi. Việc hai người chung sống mới là câu chuyện dài. Nhìn những sự đổ vỡ xung quanh, nói thật, tôi cũng hơi rén. - Vậy chị ước gì trong cuộc sống? Tôi mong nhất giữ được sự bình an trong cuộc sống và tâm hồn dù có giàu hơn hay nghèo đi. Ngoài ra, dĩ nhiên, tôi cũng muốn có thêm nhiều thứ, như căn biệt thự ven biển chẳng hạn. Tôi đã mua một miếng vườn nho nhỏ dành cho lúc về hưu rồi. Nó nằm ven sông Đồng Nai, rất đẹp, hợp trồng rau, nuôi gà. Tôi mua sẵn vậy thôi, chứ thâm tâm vẫn ước mình được sống và hát tới già, không muốn nghỉ hưu sớm đâu! Theo VietNamNet