Nữ ca sĩ mua 16 ngôi nhà nhờ một bài hát

Ca khúc Bến Thượng Hải do hai nhạc sĩ Cố Gia Huy và Hoàng Triêm sáng tác. Biểu diễn, danh ca Diệp Lệ Nghi.

Trang Sohu đưa tin mới đây danh ca Diệp Lệ Nghi đã trả lời phỏng vấn của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) và cho biết bà chỉ còn 6 năm nữa nắm bản quyền của ca khúc Bến Thượng Hải. Nhưng nữ nghệ sĩ cảm thấy thỏa mãn vì trong suốt 44 năm qua, ca khúc này đã mang lại cho bà những thành tựu không tưởng cùng cuộc sống sung túc.

Theo Diệp Lệ Nghi chia sẻ cùng thành công của bộ phim Bến Thượng Hải (1980) do hai diễn viên gạo cội Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi thể hiện, ca khúc chủ đề của phim cũng trở thành nhạc phẩm yêu thích của khán giả khắp thế giới. Ở đâu có người Hoa, ở đó biết đến Diệp Lệ Nghi với bài Bến Thượng Hải.