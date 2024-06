Nữ ca sĩ Lý Thanh Thanh lao xe vào dải phân cách, tử vong tại chỗ

Cô con gái 25 tuổi của nữ diễn viên cho biết vào tối ngày mẹ qua đời, radio trong ôtô phát bài hát If That Call Was Connected. Ca khúc có nội dung về tình yêu của con gái dành cho người mẹ đã qua đời. "Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ hãi và đau lòng, giống như có điềm báo", cô nói với China News.

Con gái Lý Thanh Thanh đồng thời nói cô chưa hết bàng hoàng khi hay tin mẹ gặp tai nạn và tử vong tại chỗ. Vài giờ trước khi qua đời, cô còn trò chuyện, hẹn gặp mẹ tại nhà.

Lý Thanh Thanh sinh năm 1957, người gốc Hoa, là ca sĩ kiêm MC có tiếng tại Malaysia. Cô được đồng nghiệp quý nhờ tính cách hài hước và tài năng, theoSt Headline.