Nữ ca sĩ bị show Anh trai cắt sóng

Khán giả đặt nghi vấn Anh trai say hi phải cắt bỏ phần của Myra Trần và ghi hình lại cảnh dàn ca sĩ khách mời chung khung hình. “Phía tlinh có thể không sắp xếp kịp lịch trình nên chuyển sang video call” - cư dân mạng phỏng đoán.

Trước đó, Myra Trần vướng tranh cãi khiến khán giả bức xúc. Cư dân mạng để lại nhiều tương tác “phẫn nộ” trên trang cá nhân của ca sĩ khiến cô phải khóa bình luận.



Từ trái sang: Vũ Thảo My, Orange, Bảo Anh, Ly Ly xuất hiện tại trường quay tập 6 Anh trai say hi cùng MC Trấn Thành. Trong đó tlinh vắng mặt nhưng gửi video chào hỏi. Chương trình ban đầu giới thiệu có 6 ca sĩ khách mời.

6 đội trình diễn của Anh trai say hi kết hợp với các ca sĩ khách mời gồm đội HieuThuHai (nhóm trưởng): Anh Tú Atus, Jsol, Erik kết hợp với Orange. Nhóm Rhyder (đội trưởng): Hùng Huỳnh, Đức Phúc, Wean kết hợp với Tlinh. Nhóm Isaac (đội trưởng): Gin Tuấn Kiệt, Negav, Hurrykng kết hợp với Vũ Thảo My. Nhóm Anh Tú (đội trưởng): Captain, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh kết hợp với LyLy. Nhóm Dương Domic (đội trưởng) gồm Quang Hùng MasterD, Song Luân, Lou Hoàng kết hợp với Bảo Anh.