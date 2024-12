Nữ ca sĩ 20 tuổi qua đời sau khi đi massage cổ

Nữ ca sĩ Ping Chayada sau khi đi massage cổ tại một cơ sở đã phải nằm liệt giường vì gặp nhiều triệu chứng đau nhức, mới đây cô được thông báo đã qua đời. Ngày 8/12, trang Guitar Record đã đăng thông báo bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nữ ca sĩ trẻ Ping Chayada (20 tuổi) thuộc quyền quản lý của hãng. Trang Opom Music Parade Udon Thani cũng đăng tin này và thu hút được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của dư luận.

Trang Opom Music Parade Udon Thani đăng tải thông báo chia buồn. Nữ ca sĩ Ping Chayada (Chayada Praohom) đã qua đời sau khi gặp phải những triệu chứng suy yếu tay, chân khiến cô không thể di chuyển và đi lại, phải nằm liệt giường sau vài lần massage cổ do bị đau nhức vai gáy. Ngày 6/11, Chayada đăng tải dòng trạng thái cùng một tấm chụp X-quang chia sẻ bản thân đã đi massage tại một cơ sở ở tỉnh Udon Thani. Sau 2 ngày, nữ ca sĩ cảm thấy đau sau gáy nhưng nghĩ là do xoa bóp thông thường nên chỉ uống thuốc giảm đau.

Nữ ca sĩ Ping Chayada. Ảnh: FBNV Sau 1 tuần, Chayada bắt đầu bị tê ở cánh tay. Cô quay lại cơ sở để massage lần 2 và tiếp tục gặp phải triệu chứng đau nhức dữ dội, không thể nằm thẳng lưng được. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ xem đây là tác dụng phụ của việc massage. Cô vẫn duy trì liệu pháp massage tại cơ sở này và bắt đầu gặp triệu chứng đau ở vùng bụng và ngực. Tình trạng tê người tăng lên, cơ thể Chayada trở nên yếu đến mức chỉ hoạt động được dưới 50% khả năng. Cô chia sẻ câu chuyện với mục đích cảnh tỉnh cho những ai thích massage quá mức có thể rút ra bài học. Thế nhưng, tình trạng của nữ ca sĩ trở nên trầm trọng hơn. Ngày 18/11, cô đăng tải dòng trạng thái chia sẻ bản thân không thể trả lời tin nhắn và bình luận của mọi người vì nằm liệt giường, cô không thể tự chăm sóc bản thân được. Sau gần 1 tháng điều trị, Chayada đã không thể qua khỏi. Thông tin này khiến dư luận Thái Lan bất ngờ và lo lắng về phương thức massage cổ vai gáy. Nhiều trang đăng tải lời cảnh báo việc massage cổ là vô cùng nguy hiểm, xoa bóp mạnh có thể ảnh hưởng đến các mạch máu quan trọng hoặc tủy sống, dẫn đến tình trạng tê liệt. Nếu gặp những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, tay chân suy yếu… cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Ping Chayada là một ca sĩ trẻ, vừa gia nhập đường đua âm nhạc Thái Lan với các tác phẩm như Leave Peacefully, Copying Homework, Ask For Forgiveness... Theo VietNamNet