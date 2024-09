NSND Tự Long chấn chỉnh dân mạng

Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu hòa bình, trọng tình, trọng nghĩa, hiếu học, yêu nước. Không có bố mẹ nào muốn con mình là đứa mất dậy. Không nhà trường nào muốn học sinh của mình là đứa vô học. Nếu chỉ vì thần tượng của mình mà quên đi những giá trị tốt đẹp, có khi bỏ qua cả những giá trị chuẩn mực về đạo đức thì có đáng hay, có nên không?”.

Nam nghệ sĩ hy vọng người xem tỉnh táo và cư xử có văn hóa. “Nên nhớ nghệ thuật là làm đẹp cho cuộc đời nghệ sĩ chỉ là người thực hiện điều đó mà thôi” - NSND Tự Long nêu quan điểm.

Cách đó ít ngày giữa hai show xảy ra tranh luận. Một số khán giả cho rằng ý tưởng sân khấu Trái đất ôm mặt trời của Nhà Trẻ tương đồng với You had me at hello đội Isaac tại Live Stage 2 show ATSH.