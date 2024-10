NSND Tự Long, Bằng Kiều và nhiều anh tài rời show

Tập 13 "Anh trai vượt ngàn chông gai", Nhà Thiếu Nhi và Nhà Tinh Hoa đều có thành viên phải nói lời tạm biệt chương trình. Đây cũng là lần cuối các anh tài ở ký túc xá để bước đến đêm Chung kết. Nhà Thiếu Nhi thua cuộc Sau 2 vòng đấu Vocal và Performance ở Công diễn 5, Nhà Thiếu Nhi và Nhà Tinh Hoa hòa 1-1, đồng nghĩa với mỗi nhà đều có thành viên phải ra về. Ở vòng New-beat được xem là màn đối kháng cuối, các anh tài sáng tác lời nhạc mới dựa trên giai điệu đưa ra từ chương trình trước đó để tạo nên ca khúc hoàn chỉnh. Vòng này không hai đội không nhận được sự hỗ trợ nào như vũ đoàn, bày trí bối cảnh, đạo cụ.

Sân khấu của Nhà Tinh Hoa. Chọn hình tượng các loài động vật để hóa thân, 13 anh tài Nhà Tinh Hoa mang đến nhạc phẩm có cái tên Nét. Bản nhạc có giai điệu mạnh mẽ, đậm phong cách hip hop, phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Khác với những lần khoe giọng ở công diễn trước, Soobin Hoàng Sơn gây ấn tượng khi thể hiện rap. Trong khi đó, Bằng Kiều tạo bất ngờ khi tái hiện hình ảnh “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson trong các bước nhảy đặc trưng. Với Nhà Thiếu Nhi, họ mang đến sáng tác mới Đỏ quên đi, truyền tải về sự “may-rủi” cuộc sống của mỗi con người và thu về 1.510 điểm hỏa lực. Rất tiếc, số điểm chưa đủ đánh bại Nhà Tinh Hoa với 1.990 điểm.

Đồng phục đỏ rực từ Nhà Thiếu Nhi. Ba anh tài dừng chân trước thềm Chung kết Sau 3 vòng đấu, kết quả 2-1 về Nhà Tinh Hoa, như vậy Nhà Thiếu Nhi có 2 thành viên phải chia tay chương trình ngay trước thềm Chung kết là anh tài Tăng Phúc và Liên Bỉnh Phát (Nhà Thiếu Nhi). Cả hai có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất. Người còn lại là Trương Thế Vinh (Nhà Tinh Hoa) rời chương trình sau Công diễn 5. Đoán được trước kết quả và chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Liên Bỉnh Phát vẫn bị cảm xúc chi phối. Anh xúc động khi được đồng nghiệp động viên, an ủi. “Tôi thấy thoải mái vì đã chạm được thứ mình đã khao khát. Tôi biết mọi người sẽ buồn, cũng sẽ thấy hụt hẫng, nhưng với người diễn viên như tôi, mọi cảm xúc đều giá trị, không dễ gì mình chạm được đến loại cảm xúc này” - anh chia sẻ.

Ba anh tài Trương Thế Vinh, Tăng Phúc và Liên Bỉnh Phát dừng lại sau Công diễn 5. Với Tăng Phúc, anh coi hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai là món quà vô giá, chỉ “lời” chứ không “lỗ”: “Tình cảm các anh dành cho tôi rất nhiều. Mọi người giỡn vậy nhưng dành tất cả sự yêu thương khi tôi gặp khó khăn. Tôi thấy đây là mối lời, hơn cả những giải thưởng được vinh danh ngoài kia, điều này là vô giá”. Là cái tên duy nhất của Nhà Tinh Hoa phải dừng chân, Trương Thế Vinh hài lòng với chặng đường dài gắn bó trong chương trình. Anh nói được thử sức với cái mới, được thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu, điều mà nhiều năm anh từng mong đợi. “Tôi có tiết mục thỏa mãn với mơ ước của mình, có được bài hát được mọi người nhớ tới. Vượt chỉ tiêu đặt ra là được hát Dạ cổ hoài lang. Tôi được dàn dựng, được hát những bài chưa bao giờ nghĩ đến, đó là món quà lớn cho cá nhân và sự nghiệp của tôi…”. Các anh tài xúc động rời ký túc xá Nhiều tháng ghi hình, ở ký túc xá đi đến hồi kết khi 23 anh tài không còn nhiều thời gian bên nhau. Trước giờ chia tay, NSND Tự Long được ê-kíp chương trình đặt câu hỏi: “Khi nào anh mới hết spoil (tiết lộ - PV) nội dung chương trình”. Đáp lại, NSND Tự Long trả lời khiến ê-kíp bất lực: “Chỉ do tôi hiếu động và tiện tay thôi. Anh hôm qua quay tôi cũng cho lên mạng rồi”. Trước đó, NSND Tự Long thường chia sẻ ảnh chụp cùng các anh tài lên trang cá nhân, một số bức hình vô tình tiết lộ trước tạo hình, trang phục trong Công diễn chưa phát sóng.

Biểu cảm của NSND Tự Long khi bị ê-kíp "hỏi tội". Chia sẻ về kỷ niệm, cảm xúc ở cuộc thi, Bằng Kiều hài hước cho biết: “Vào đây gặp các anh em, cứ nghĩ mình là người vui tính nhất, nhưng phát hiện ra mọi người vui tính hơn rất nhiều, rồi tự thấy mình trở nên rất bình thường. Điều đấy là điều cay đắng nhất trong cuộc đời của tôi”. Giọng ca 51 tuổi cho hay, thời gian bên các đồng nghiệp khiến anh thay đổi nhiều, thể hiện rõ nhất là việc tương tác trên mạng xã hội. “Tôi có tình cảm với ai, quý ai, hay không thích ai cũng khó bày tỏ ra. Vì tôi nghĩ mình biết thôi chứ cần gì ai phải biết. Trước nay tôi chơi Facebook hầu như không có tương tác. Nhưng dạo gần đây tôi thay đổi gần 180%, bài đăng nào tôi cũng tương tác” - Bằng Kiều nói. Tham gia chương trình, Bằng Kiều coi đây là hành trình quý giá: “Trong cuộc đời tôi sẽ không lặp lại một lần nào nữa, như cái cách mà anh em đã sinh hoạt, làm việc với nhau mấy tháng trời. Tình cảm của mọi người là chân thành, trải nghiệm tuyệt vời”. Trước khi đồng ý đến show, rapper Đinh Tiến Đạt có khoảng thời gian 10 năm “ở ẩn”. Anh xúc động cho biết chương trình đã giúp anh vượt qua vòng an toàn, biết cách chia sẻ và thể hiện cảm xúc hơn. Binz nhận được thư tay cảm ơn từ Duy Khánh, anh nghẹn ngào, giọng đứt quãng và nhận định đây là khoảng thời gian thiêng liêng, hơn cả cuộc chia tay bình thường. Hành trình của show mang đến cho Jun Phạm những người anh em, tình cảm yêu thương không ngờ đến, vào thời điểm anh “chỉ muốn trốn trong chính ngôi nhà của mình để gặm nhấm nỗi buồn”. Ngày cuối ở ký túc xá, sinh hoạt chung cùng nhau, NSND Tự Long đã sáng tác bài thơ dài để nói lời cảm ơn chương trình và dàn anh trai. Kết thúc khoảnh khắc ấm cúng này tại ký túc xá là những cái ôm ấp áp của 23 anh tài để chuẩn bị cho Chung kết. Theo Tiền Phong