NSND Thanh Lam: 'Lần đầu làm á quân chứ trước đây tôi chỉ chiến thắng'

NSND Thanh Lam chia sẻ về kết quả chương trình "Our song Vietnam" khi Thu Minh giành giải Quán quân. Tối 1/12, đêm gala chung kết và công bố trao giải của chương trình Our song Vietnam (Bài hát của chúng ta) lên sóng. Kết quả, Thu Minh và Vũ Thảo My đoạt giải Quán quân. Hai cặp nghệ sĩ Thanh Lam - Orange và Lương Bích Hữu - Ogenus đồng hạng Á quân. Dù không giành giải cao nhất nhưng Orange và Thanh Lam cũng để lại trong lòng công chúng nhiều tình cảm với những màn trình diễn ấn tượng. NSND Thanh Lam cũng nhận thêm giải OG (nghệ sĩ kỳ cựu) ấn tượng nhờ nỗ lực thay đổi hình ảnh, dòng nhạc qua các màn trình diễn. Đối với kết quả của chương trình, diva Thanh Lam chia sẻ: "Lần đầu tôi làm á quân, trước giờ tôi chỉ chiến thắng". Trước đó, chị tâm sự với bạn đồng hành của mình: "Hai cô cháu đã đi qua nhiều kiếp nạn, chông gai, vượt qua bản thân. Cảm ơn con mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ, kích hoạt tuổi trẻ của cô. Chúng ta đã làm những gì tốt nhất rồi. Hai cô cháu đều có giọng hát chất chứa tình yêu âm nhạc và khát vọng làm nghề. Tất cả đều là kỷ niệm đẹp. Giải quán quân hay á quân đều đáng quý".

Diva Thanh Lam và Orange giành giải Á quân cuộc thi ''Our song''. Orange gửi lời cảm ơn diva Thanh Lam vì "từ ngày đi cùng với cô hát hay hẳn lên, tiến bộ hơn, sống tích cực, được truyền năng lượng rất mạnh từ cô. Tham gia Our song cùng cô là may mắn lớn trong cuộc đời", nghệ sĩ cảm động chia sẻ. Trước đó, NSND Thanh Lam gây chú ý khi nhận lời tham gia chương trình Bài hát của chúng ta (Our song). Ca sĩ lần đầu góp mặt với vai trò thí sinh ở một chương trình truyền hình thực tế, trước đó chủ yếu làm giám khảo. Chia sẻ với Báo điện tử VTC News về quyết định này, NSND Thanh Lam cho biết: "Tôi vẫn muốn tham gia những gameshow mình được là chính mình, được hát. Những gameshow cần thể hiện các kĩ năng khác, hướng ngoại tôi rất khó hoà nhập. Our song là gameshow thiên về ca hát, là thế mạnh, chuyên môn của tôi nên khi nhận được lời mời từ BTC và MC Trấn Thành, giám đốc âm nhạc Khắc Hưng, tôi liền nhận lời", nữ ca sĩ nói. Nói về những phần trình diễn trong chương trình, NSND Thanh Lam cho biết: "Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc làm nghề. Những bài hát đến với công chúng, đều là đứa con tinh thần của nghệ sĩ. Có thể mọi người chưa cảm nhận được nhưng đó là cả tấm lòng của người nghệ sĩ". Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương. Ca sĩ sở hữu chất giọng nữ trung trầm giàu nội lực, âm sắc riêng. Năm 1991, Thanh Lam đoạt giải cao nhất cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần hai. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ từng gặt hái nhiều giải thưởng: Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival La Habana, Giọng hát Vàng tại Liên hoan giọng hát ASEAN, giải Cống hiến. Thanh Lam có nhiều album gây tiếng vang trong làng nhạc, như Khát vọng (1999), Nơi mùa thu bắt đầu (1999), Chia tay hoàng hôn (2000), Tự sự (2000), Mây trắng bay về (2001). Giọng ca sinh năm 1969 được mệnh danh là một trong bốn diva nhạc nhẹ cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Năm 2007, Thanh Lam là ca sĩ tự do đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2023, nữ ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSND. Theo VTC News