NSND Minh Hằng: Chuẩn bị cái chết trên đồi cao, hứa không yêu ai nữa

Hiện tại, NSND Minh Hằng sống chủ yếu ở căn nhà vườn rộng 20.000m2 tại Hoài Đức (Hà Nội). Ở một mình chị có sợ không?

- Nhà dưới đó rộng như thế nhưng tôi không sợ gì cả. Mẹ, rồi anh chị đều bảo về trong phố ở hẳn đi nhưng tôi bảo mẹ: "Mọi người đến với thế gian này với chức phận riêng, có người cũng kiếm rất nhiều tiền nhưng ra đi với 2 bàn tay trắng. Nếu chẳng may con bị làm sao thì cũng là lúc hết duyên với cuộc đời".

Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình nên nếu ông trời "gọi" lúc nào thì cũng vui vẻ ra đi. Từ lâu rồi, tôi đã mua đất ở Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) để nếu mình có mệnh hệ gì thì lên đó an nghỉ. Đó là một khu đất trên đồi cao, nhìn xuống rất đẹp. Đứng đó, mọi người không có cảm giác đang ở một nghĩa trang mà đang ở trên núi nhìn xuống đồng bằng.

Tôi đã mua đá thạch anh sẵn, dặn người thân, con nuôi là khi nào tôi qua đời thì chôn đá thạch anh, trang sức cùng. Các con hỏi: "Mẹ bỏ thạch anh làm gì vậy?". Tôi bảo: "Mẹ vẫn còn tính nghệ sĩ lắm, để biết đâu 1.000 hay 2.000 năm sau, có người tìm thấy mộ của Minh Hằng lại thấy có thứ gì đó, hay hay, đẹp đẹp lại xuýt xoa thì sao" (cười).

Gia đình tôi cũng đặt trước chỗ trên chùa, khi mua đất ở nghĩa trang, tôi còn đặt dịch vụ chăm sóc sau khi qua đời đến 50 năm. Nếu con cháu ở nước ngoài không về kịp thì mộ phần vẫn được chăm sóc cẩn thận. Tôi nghĩ chủ động như vậy cũng tốt.

Tôi không sợ chết. Tôi nghĩ, nếu hoàn thành một kiếp người thì mình sẽ đến một nơi khác.

Người ta thường né tránh cái chết và ít người chủ động tìm nơi an nghỉ cho mình, chị thì khác?

- Vì tôi thấy nhiều người khi sống rất giàu có nhưng mất đi thì người thân lúng túng tìm chỗ an nghỉ, phải gửi trong chùa để có thời gian tìm đất an táng. Cách đây hơn 40 năm, có thầy tử vi xem và bảo tôi rằng: "Cô sau này sẽ được an táng trên một đỉnh đồi rất đẹp". Hồi đó nhà tôi còn nghèo, có tiền đâu để mua một khu nghĩa trang đẹp như bây giờ.

Rồi ông thầy có nói, sau này tôi cũng có nhiều nhà, đất. Nhưng ngày đó, tôi mới kết hôn với người chồng đầu, ở trên một gác xép nhỏ cùng gia đình chồng. Hôm nào nấu ăn thì mùi bếp dầu bay lên rất khó chịu.

Vậy nên tôi luôn tin vào nhân duyên. Cái gì đến hay đi trong cuộc đời mình đều có lý do cả. Tôi sẽ sống một cách tích cực và không ân hận điều gì cả.