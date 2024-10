Nộp thuế ngày càng dễ dàng hơn nhờ ứng dụng eTax Mobile

Ứng dụng Etax Mobile được Tổng cục Thuế nâng cấp nhiều lần để đáp ứng nhiều hơn yêu cầu của người sử dụng. eTax mobile là một ứng dụng trên thiết bị di động do Tổng cục Thuế xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin về nghĩa vụ thuế đến các cá nhân. Sau hơn 2 năm triển khai, ứng dụng eTax mobile đã có gần 1,4 triệu lượt tải và cài đặt. Kể từ khi triển khai đến nay, ứng dụng eTax Mobile đã trải qua một số lần nâng cấp và phiên bản nâng cấp mới nhất được cơ quan thuế thực hiện vào cuối tháng 8 vừa qua với nhiều chức năng hỗ trợ người nộp thuế. Phiên bản nâng cấp 3.2.0 của ứng dụng eTax Mobile cải thiện trải nghiệm của người nộp thuế trong việc hoàn thiện thông tin tài khoản điện tử. Ứng dụng eTax Mobile với nhiều tính năng tiện ích. Ảnh: Tổng cục Thuế Bà Lê Thị Thủy - Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế, Tổng cục Thuế thông tin, sau hơn 2 năm triển khai ứng dụng eTax Mobile, Tổng cục Thuế đã lắng nghe ý kiến của người dùng và thường xuyên nâng cấp để các phiên bản sau đáp ứng được việc cung cấp nhiều tiện ích cho người sử dụng, cải tiến để giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn. Theo kế hoạch từ tháng 8 đến tháng 12/2024, Tổng cục Thuế sẽ triển khai 3 phiên bản nâng cấp eTax Mobile, trong đó phiên bản tháng 8 là phiên bản 3.2.0 được xác định nâng cấp để cải thiện trải nghiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện nộp thuế, liên kết tài khoản và hoàn thiện thông tin tài khoản điện tử. Các phiên bản tháng 9 và tháng 12 sẽ tiếp tục hoàn thiện ứng dụng ở dịch vụ cung cấp thông tin về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng như giao diện và cải thiện các tính năng khác. Bà Lê Thị Thủy cũng cho biết, Nghị định 69/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có quy định: “Tài khoản được tạo lập bởi Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh cấp cho cá nhân được sử dụng đến hết ngày 30/6/2024”. Như vậy, người nộp thuế là cá nhân sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử (được xác thực mức 2) từ ngày 1/7/2024 để truy cập vào hệ thống eTax Mobile. Theo bà Thủy, phiên bản nâng cấp lần này đã đáp ứng được quy định của Nghị định 69. Theo đó, người nộp thuế được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 qua VneID sẽ đăng nhập vào hệ thống eTax Mobile mà không cần phải làm thủ tục đăng ký tài khoản thuế điện tử. Để thực hiện thông tin đăng nhập vào hệ thống của cơ quan thuế, người nộp thuế cần hoàn thiện các thông tin cá nhân như số điện thoại và địa chỉ email. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, theo quy định của Thông tư số 119 năm 2021 về giao dịch điện tử của Bộ Tài chính vẫn có quy định trường hợp người nộp thuế lần đầu đăng ký tài khoản thuế điện tử vẫn cần cơ quan thuế phê duyệt. Do đó, để hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế vẫn đang duy trì cho người nộp thuế sử dụng mã số thuế do cơ quan thuế cấp hoặc sử dụng số định danh cá nhân (hay còn gọi số căn cước công dân) để đăng nhập, cho đến khi cơ quan thuế thực hiện chuyển toàn bộ số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân thì người nộp thuế sẽ chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản định danh để đăng nhập hệ thống. Quốc Tuấn