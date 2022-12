Noo Phước Thịnh tạo trend mới, fan khen không ngớt một điều đặc biệt

Không chỉ vậy, bản live còn vươn lên hạng 5 trên Top Thịnh hành mảng âm nhạc trên Youtube. Người hâm mộ đã thể hiện sự mong muốn Noo Phước Thịnh sớm ra mắt bản audio và quay MV cho ca khúc này để được thưởng thức trọn vẹn nhất.

Mới đây, Noo Phước Thịnh bất ngờ “đánh úp” fan khi tạo trend tuyết rơi để quảng bá ca khúc. Dưới hiệu ứng tuyết rơi lãng mạn, giọng ca sinh năm 1988 xuất hiện đầy bảnh bao và điển trai trên nền nhạc Định Mệnh.

Your browser does not support the video tag.



Sau 20h tiếng lên sóng clip đã hơn 9 triệu lượt xem, hơn 201 nghìn lượt "thả tim".