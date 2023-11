Noo Phước Thịnh đột ngột hủy show

Thời gian qua, Noo Phước Thịnh vướng ồn ào liên quan đến vấn đề bản quyền với nam nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Theo đó, Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng hát 8 ca khúc do anh sáng tác là Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu.

Theo nhạc sĩ, thời hạn hợp đồng tác quyền của những ca khúc trên đã hết từ lâu. Nhưng giữa anh và Noo Phước Thịnh không thể thống nhất về việc gia hạn. Do đó, anh hy vọng Noo Phước Thịnh tôn trọng tác giả và không biểu diễn các ca khúc khi chưa xin phép.

Sau ít ngày sự việc gây xôn xao dư luận, Noo Phước Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh khẳng định không hát chùa các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác và luôn tôn trọng bản quyền, công sức của nhạc sĩ.