Noo Phước Thịnh còn gì khi bị cấm hát 8 ca khúc hit?

“Các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành” là thông báo được đưa ra cách đây không lâu của Đỗ Hiếu. Những ca khúc được liệt kê đều là bản hit quan trọng, góp phần làm nên sự nghiệp của Noo Phước Thịnh.

Nam ca sĩ giữ im lặng trong suốt những ngày qua, trong khi khán giả đang băn khoăn vụ việc đã được đôi bên giải quyết đến đâu. Và Noo Phước Thịnh sẽ hát gì khi mất đi những ca khúc đã gắn liền tên tuổi. Đó cũng là câu hỏi được không ít khán giả đặt ra lúc này.

Số phận loạt bản hit gắn liền tên tuổi Noo Phước Thịnh

Như Đỗ Hiếu thông báo, Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu là những ca khúc anh sáng tác và Noo Phước Thịnh thể hiện nhưng chúng đã hết hạn độc quyền từ rất lâu.

“Trong suốt khoảng thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng, nên từ hôm nay 28/10, tôi xin thông báo: Mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Hy vọng phía ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc nêu trên”, Đỗ Hiếu thông báo.

Đồng nghĩa, Noo Phước Thịnh có nguy cơ mất hàng loạt bản hit nếu phía anh không thể đưa ra thỏa thuận chung với tác giả.