NÓNG: Khởi tố 2 cán bộ công an PCCC trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Tối 7-10, theo nguồn tin riêng của Báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và khám xét nơi làm việc đối với 2 cán bộ thuộc đội PCCC Công an TP Thuận An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.