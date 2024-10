Nóng: Giá vàng SJC tăng lên 88 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn phá đỉnh

Sáng nay (21/10), giá vàng miếng SJC được các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng lên 88 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tiếp tục phá đỉnh lên trên mốc 86 triệu đồng/lượng. Vào lúc 9h30, 4 ngân hàng quốc doanh ((Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 88 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng được các ngân hàng điều chỉnh tăng sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá bán. Các đơn vị bán vàng theo theo chỉ định được phép lãi 1 triệu đồng/lượng nên giá bán của Ngân hàng Nhà nước sáng nay 87 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng điều chỉnh tăng mạnh giá bán vàng miếng SJC. Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá bán vàng miếng SJC 86 - 88 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Khoảng cách chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì 2 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý… cũng đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng SJC 86 - 88 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh phá vỡ kỷ lục vừa lập. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 85,38 - 86,38 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn 85,55- 86,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn từ đầu năm đến nay tăng hơn 23 triệu đồng/lượng còn vàng miếng SJC tăng 10 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn liên tục phá kỷ lục và giá vàng miếng SJC dù tăng mạnh chưa phá vỡ kỷ lục hơn 92 triệu đồng/lượng từng lập trước đó. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng cách bán trực tiếp vàng cho dân thông qua 5 đơn vị được ấn định. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên mốc 2.729, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Ngọc Mai