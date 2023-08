Nóng bỏng ‘chặng nước rút’ giải V.League 2023 trên FPT Play

Dù chưa phải là vòng đấu cuối cùng như nhóm trụ hạng nhưng cuộc đua tới ngôi vô địch của nhóm A cũng đang diễn ra không kém phần kịch tính. Tâm điểm đổ dồn về hai cặp đấu: CLB Đông Á Thanh Hóa - CLB Hà Nội và CLB Viettel - CLB Công An Hà Nội (CAHN).

Với vị trí đầu bảng, điểm số của CAHN đang nhỉnh hơn các đối thủ xếp sau đôi chút. Đội bóng công an chỉ cách biệt 2 điểm so với Hà Nội FC và Viettel, 4 điểm so với Đông Á Thanh Hoá. Do đó, kết quả ở vòng đấu thứ 6 sẽ tác động lớn đến cục diện bảng xếp hạng và vị trí ngôi vương giải VĐQG năm nay.

Viettel - CAHN là trận đấu hứa hẹn căng thẳng.

Viettel và CAHN vừa có được những chiến thắng kịch tính tại vòng 5 giai đoạn 2, tái khẳng định vị thế của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Cặp đấu này chứng kiến màn so tài giữa đội bóng có hàng thủ tốt nhất (Viettel - 11 bàn thua) và đội bóng có hàng công tốt nhất (CAHN - 35 bàn).

Cùng thời điểm trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hoá sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân nhà. Dù không dễ khuất phục nhà đương kim vô địch, đội bóng xứ Thanh vẫn quyết hướng đến chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh cho ngôi vương. Đối với Hà Nội FC, 3 điểm trên sân Thanh Hóa sẽ giúp thầy trò Bandovic Bozidar nối dài hành trình tới ngôi vương sau trận thua tiếc nuối trước CAHN ở vòng 5.