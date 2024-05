Nơi xảy ra vô số bê bối chấn động ngành giải trí

Theo cuốn sách The Castle on Sunset, Robert De Niro và Robin Williams là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Belushi còn sống.

Đạo diễn Nicholas Ray ngoại tình với Natalie Wood

Levy khẳng định sau khi tình cờ phát hiện vợ, nữ diễn viên Gloria Grahame, mập mờ với con trai riêng của mình, đạo diễn Nicholas Ray tìm kiếm niềm an ủi tại Chateau Marmont.

Nhà làm phim nổi tiếng khi đó 43 tuổi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc bể bơi vào chiều Chủ nhật, thu hút nhiều giám đốc điều hành hãng phim và học sinh tại trường trung học ở Hollywood. Một trong những người trẻ tuổi tham dự là Natalie Wood (khi đó 16 tuổi), ngôi sao trong bộ phim Rebel Without a Cause (1955) do Ray đạo diễn.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác đáng kể, Wood và Ray vẫn bắt đầu một mối tình say đắm. Đáng nói, thời điểm đó, Wood đang có quan hệ tình cảm với bạn diễn Dennis Hopper trong Rebel.

Theo Levy, Ray cố gắng kiềm chế cơn ghen với Hopper bằng cách cắt bớt đất diễn của anh trong phim.



Đạo diễn Nicholas Ray và cặp sao Rebel Without a Cause phát sinh chuyện tình tay ba. Ảnh: Warner Brothers.

Nhiếp ảnh gia thời trang Helmut Newton qua đời

Helmut Newton (SN 1920) là nhiếp ảnh gia người Australia gốc Đức. Ông nổi tiếng trong giới thời trang và chuyên chụp ảnh khỏa thân cho người mẫu nữ. Những người từng hợp tác với ông bao gồm Catherine Deneuve, Brigitte Nielsen, Grace Jones, Kate Moss, Karen Mulder, Monica Bellucci, Cindy Crawford và Claudia Schiffer.

Không may, tài năng đó vĩnh viễn ra đi vào ngày 23/1/2004 sau khi gặp nạn ở Chateau Marmont. Theo Daily Mail, khi lái xe ra khỏi gara khách sạn, ông bị mất lái và lao vào tường, dẫn đến hậu quả chết người. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Newton bị đau tim trong lúc điều khiển xe.

Vụ tai nạn đánh dấu một trong những mất mát bi thảm nhất trong thế giới nhiếp ảnh thời trang.



Helmut Newton qua đời do tai nạn xe cộ ở Chateau Marmont. Ảnh: Getty Images.

Theo Tiền phong