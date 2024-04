Nối tiếp Chi Pu thi Đạp gió nhưng nhận ý kiến trái chiều, Suni Hạ Linh nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Màn biểu diễn của Suni Hạ Linh.

Trước đó khi chia sẻ về màn biểu diễn mở màn, Suni Hạ Linh tâm sự: "Cảm giác lúc treo mình trên cao và cả khi bung mình rơi xuống, chẳng phải sợ hãi mà là tự do, quyết tâm và biết ơn. Tự do để được là mình, để được mang đến đây những gì thật nhất và tâm huyết nhất.

Quyết tâm để leo được đến đỉnh cao mới và đem đến cho khán giả tất cả những gì mình có và nung nấu sau chặng đường dài làm nghề và theo đuổi nghệ thuật. Và biết ơn vì, dù mình còn nhiều điều phải học hỏi và hoàn thiện, xung quanh mình vẫn có rất nhiều khán giả và đồng đội dành trọn vẹn yêu thương cho mình".

Việc Suni Hạ Linh góp mặt trong Đạp gió 2024 cũng khiến khán giả mong chờ. Nữ ca sĩ được kỳ vọng tiếp bước thành công của Chi Pu tại mùa giải trước.