Nơi sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh có cả phân động vật

Ngày 5.1, Sở Y tế Hà Nội đã công bố hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh vừa bị đình chỉ. Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội kiểm tra nhãn mác bánh cốm Nguyên Ninh (11 Hàng Than, quận Ba Đình). Ảnh: Sở Y tế Hà Nội Sở Y tế Hà Nội cho hay: Ngày 2.1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh có 5 nhân công lao động sản xuất và 1 chủ cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra số 1 phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm của cơ sở này. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đoàn kiểm tra đã phát hiện khu vực sản xuất của cơ sở được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình, không phân khu riêng biệt, sắp xếp lộn xộn và xuống cấp nghiêm trọng. Nền nhà khu vực bếp bong tróc, ẩm mốc, cống rãnh hở, ứ đọng rác… Bước vào phía bên trong, đoàn kiểm tra còn phát hiện quần áo được phơi giặt ngay trong khu vực sản xuất. Đáng chú ý hơn, "dụng cụ sơ chế, chế biến dùng trong sản xuất cáu bẩn do không có chế độ vệ sinh định kỳ. Khu vực nhà vệ sinh nằm ngay trong khu sơ chế, chế biến. Trong khu vực sản xuất còn phát hiện có côn trùng và phân của động vật" - thông tin từ Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh. Do cơ sở chật hẹp không có kho chứa nên các bao tải đựng nguyên liệu cốm khô được xếp ngay lối ra vào khu bếp, gần khu vực tường ẩm mốc… Qua kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 5 nhân viên; chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Bên cạnh đó, nhãn sản phẩm bánh cốm chưa phù hợp với bản công bố sản phẩm và chưa phù hợp về quy định ghi nhãn hàng hóa. Từ những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra số 1 đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại. Đồng thời, giao cho Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận Ba Đình tiếp tục làm việc để xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 10.1.2025. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 2 mẫu bánh gồm bánh cốm và bánh xu xê để tiến hành xét nghiệm tiêu chuẩn chất lượng. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết năm 2025, trong đó 3 đoàn do lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương làm trưởng đoàn và 1 đoàn do lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, trọng tâm vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Ất Tỵ và các lễ hội như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống… Bánh cốm Nguyên Ninh là món ngon truyền thống được nhiều người Hà Nội và du khách ghé thăm Thủ đô yêu thích. Đây cũng là vật phẩm đặc trưng được dùng trong nhiều dịp lễ trang trọng như lễ ăn hỏi, lễ cưới, tiệc mừng và được chọn làm món quà đặc sản dành tặng bạn bè, người thân mỗi dịp đi công tác xa, thăm thân. Đây cũng là vật phẩm đặc trưng được dùng trong nhiều dịp lễ trang trọng như lễ ăn hỏi, lễ cưới, tiệc mừng và được chọn làm món quà đặc sản dành tặng bạn bè, người thân mỗi dịp đi công tác xa, thăm thân. Thậm chí, thương hiệu này còn được tôn vinh là "tinh hoa bánh cốm Hà thành" bởi có tuổi đời hơn 150 năm. Cửa hàng bán bánh của Nguyên Ninh trên phố Hàng Than cũng là điểm check-in của nhiều du khách khi đến Hà Nội. Giá bán mỗi chiếc bánh ở cơ sở này từ 6.000 đến 8.000 đồng.Việc cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh khiến nhiều người tiêu dùng bức xúc, lo ngại. Giá bán mỗi chiếc bánh ở cơ sở này từ 6.000 đến 8.000 đồng.Việc cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh khiến nhiều người tiêu dùng bức xúc, lo ngại.