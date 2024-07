Nỗi phiền mang tên YouTube!

Kênh YouTube của TheFatRat (tên thật là Christian Friedrich Johannes Büttner) có 3,6 triệu người đăng ký và hơn 700 triệu lượt xem trên YouTube. Sự việc được phát hiện bởi những người hâm mộ và thường xuyên theo dõi kênh video này. Khi truy cập vào bất kỳ video nào, người dùng nhận được thông báo: "Video này không còn khả dụng vì tài khoản YouTube được liên kết với video này đã bị chấm dứt". Khi truy cập kênh hoặc tài khoản YouTube, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Kênh này không tồn tại" hoặc "Tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm nhiều hoặc nghiêm trọng chính sách của YouTube đối với spam, hành vi lừa đảo và nội dung sai lệch hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ khác".

Những lý do không rõ ràng

Mới đây, nền tảng YouTube đã khóa kênh của nhạc sĩ nổi tiếng TheFatRat cùng với tất cả các video âm nhạc đi kèm, vì nhận được báo cáo vi phạm bản quyền với chính các ca khúc do anh tạo ra, khiến cả cộng đồng YouTube bức xúc.

Nhạc sĩ TheFatRat cho biết: "YouTube đã đình chỉ kênh của tôi với 3,6 triệu người đăng ký, mà không có bất kỳ lời giải thích hay cảnh báo". Rất đông người dùng trên mạng xã hội, những người theo dõi kênh YouTube của TheFatRat cũng như nhiều YouTuber nổi tiếng khác cùng một số nhân vật trong ngành công nghiệp âm nhạc đã đồng loạt lên tiếng phản ánh sự việc trên các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau để bày tỏ sự ủng hộ đối với nhạc sĩ người Đức này. Sau gần một ngày, kênh YouTube của TheFatRat đã được hệ thống khôi phục và trở lại trực tuyến.

Không ít nghệ sĩ Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhạc sĩ Giáng Son từng không hài lòng việc chính chủ bị "đánh bản quyền" với ca khúc "Giấc mơ trưa" do chị sáng tác. Ca khúc "Giấc mơ trưa" (do Khánh Linh thể hiện) trên kênh YouTube. Đây là sản phẩm nằm trong album được phát hành từ năm 2007, do chính Giáng Son làm nhạc, phối khí. Bất ngờ kênh của Giáng Son nhận được thông báo khiếu nại bản quyền liên quan đến video này.

Theo thông báo từ hệ thống, video do Giáng Son đăng lên có chứa một đoạn âm thanh tương tự sản phẩm "Giấc mơ trưa" của nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh (thuộc sở hữu của BH Media và Hồ Gươm Audio). Điều này khiến nữ nhạc sĩ khó chịu. Giáng Son khẳng định không ký độc quyền tác phẩm này cho bất cứ ai hay tổ chức nào.

Không chỉ các YouTuber nổi tiếng mà rất đông YouTuber trên thế giới và ở Việt Nam đều cảm thấy hệ thống kiểm duyệt nội dung bản quyền của YouTube thời gian gần đây chưa ổn. Nhiều người cho biết các video, thậm chí kênh của họ sau khi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc lẫn công sức đã bị hệ thống khóa, xóa một cách không thương tiếc bởi những lý do không rõ ràng. Trong khi đó, nhiều kênh sao chép lại nội dung vẫn có thể tồn tại và bật tính năng kiếm tiền một cách thoải mái. Với số lượng khổng lồ các vấn đề được phản ánh lên hệ thống của YouTube hằng ngày, cơ hội được kháng cáo và xử lý của các trường hợp trên là rất thấp.