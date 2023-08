Your browser does not support the video tag.

Nơi những cô gái thích nhuộm răng đen, sợ để răng trắng sẽ có mùi hôi (Video: Nguồn Pear).

Tuy nhiên, dân tộc Thái và Hà Nhì ở Vân Nam cũng thường xuyên ăn trầu, nhưng răng lại không đen nhánh như người Bố Lãng. Vậy bí quyết có hàm răng đen là gì?

Một phụ nữ ở thôn Trương Lãng đã tiết lộ "mẹo riêng" được người Bố Lãng sử dụng từ nhiều đời nay.



Các cô gái có thói quen ăn trầu (Ảnh cắt từ clip).