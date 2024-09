Nơi người dân trắng đêm canh nước, chạy lũ 2 lần trong 4 ngày

Chỉ trong vòng 4 ngày, người dân xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải chạy lũ 2 lần. Khu vực này như lòng chảo nên hễ có mưa lớn là bị ngập lụt do nước sông Ngàn Phố dâng cao. Từ đêm 22/9 đến ngày 23/9, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xả lũ khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao. Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn như vùng lòng chảo, bị ngập lụt cục bộ. Khu vực chợ Đình, thôn Am Thủy, xã Kim Hoa ngập nặng, cuộc sống và công việc kinh doanh của các hộ dân quanh chợ bị ảnh hưởng. Chị Bùi Thị Sáng (36 tuổi, xã Kim Hoa) cho biết sáng 20/9, gia đình chị cùng các hộ kinh doanh ở chợ Đình đã phải chạy lũ do mưa lớn sau bão số 4. "Ngày 22/9, thấy mưa giảm, nước rút dần, chúng tôi bê đồ xuống kinh doanh. Tối hôm sau, mưa lớn, lũ lại đổ về khiến chúng tôi phải di chuyển hàng hóa, tài sản một lần nữa, vất vả lắm. Đêm 23/9, chúng tôi lại phải thức trắng đêm để canh nước dâng tới đâu, sẽ kê cao đồ đạc tới đó", chị Sáng nói. Người dân phải treo xe đạp lên mái nhà nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ gây ra. Các tuyến đường liên thôn tại xã Kim Hoa ngập nước. Trong chiều 23/9, người dân dùng thuyền chở tài sản chạy lũ khi mực nước có dấu hiệu tiếp tục dâng cao. Đây là lần thứ 2 trong 4 ngày qua, người dân xã Kim Hoa phải ôm đồ chạy lũ. Nước lũ bủa vây khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. Người dân phải lội nước đến cửa hàng tạp hóa mua đồ thiết yếu về sử dụng. Nhiều ô tô phải quay đầu khi trục đường chính qua xã Kim Hoa bị chia cắt, có nơi quá đầu gối người lớn. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, trên địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm. Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm xuất hiện đỉnh lũ 11,93m lúc 10h ngày 23/9, trên báo động 2 là 0,43m. Thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 53m3/s, thủy điện Hương Sơn điều tiết qua tràn với lưu lượng 15,4m3/s.