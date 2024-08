Nỗi lòng cha mẹ: "Tôi muốn làm bà nhưng con gái tôi không muốn sinh con"

Ở Anh, tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1939, với tỷ lệ 1,49 trẻ em trên mỗi phụ nữ. Sự sụt giảm này mang lại những hậu quả quan trọng, như nhà nghiên cứu Paul Morland đã đề cập trong cuốn sách No One Left, cho rằng dân số giảm có thể dẫn đến những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng.

Georgina, 35 tuổi, con gái của Mandy

Không chỉ vậy, Georgina còn cảm thấy có con sẽ đòi hỏi những hy sinh mà cô không sẵn sàng thực hiện. Cô không muốn trở thành một người mẹ phải phụ thuộc người khác để chăm sóc con mình.

Cô chia sẻ: "Khi có con, bạn phải từ bỏ một phần cuộc sống của mình – và điều đó là lẽ tự nhiên – nhưng tôi không muốn làm vậy… Tôi không muốn trở thành kiểu người mẹ lúc nào cũng ra ngoài và để con mình cho người trông trẻ, hoặc thậm chí là ông bà."

Quyết định này của Georgina ảnh hưởng đến mẹ cô, người rất muốn có cháu. "Tôi biết mẹ tôi muốn trở thành bà đến nhường nào", cô nói. Hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về vấn đề. "Tôi nghĩ có lẽ mẹ thấy ghen tị khi thấy bạn bè bế bồng cháu. Mẹ đan quần áo cho tất cả bạn bè đang mang thai của tôi và cưng nựng những chú chó – mua quà cho chúng vào dịp sinh nhật và Giáng sinh". Cô con gái hiểu mẹ mình có rất nhiều tình cảm để trao đi và đang tìm những cách khác để thể hiện tình cảm đó, vì bà sẽ không thể trao nó cho các cháu của mình.



Georgina cho biết quyết định không sinh con của cô đã ảnh hưởng đến bà Mandy, người rất muốn có cháu.

WeAreChildfree.com là một cộng đồng trực tuyến được thành lập để hỗ trợ những người không muốn có con. Zoe Noble, người sáng lập, chia sẻ rằng xã hội vẫn thường phán xét những người không chọn con đường trở thành cha mẹ. Theo cô, những người quyết định không sinh con không cần phải giải thích lựa chọn của mình với bất kỳ ai.

"Hầu hết những người không muốn có con không có lý do cụ thể nào ngoài việc họ đơn giản là không muốn làm cha mẹ, giống như cách mà hầu hết những người muốn có con cũng không cần lý do – họ chỉ đơn giản là muốn làm cha mẹ. Khi mọi người bị thúc ép, họ sẽ nói về những lo ngại như biến đổi khí hậu hoặc gánh nặng tài chính khi nuôi dạy con cái. Tôi nghĩ rằng những lý do này có thể dễ dàng được mọi người thấu hiểu và tôn trọng; nhưng thực tế, với đa số thành viên trong cộng đồng, sự thật là chúng tôi chỉ không muốn có con!", Noble chia sẻ.