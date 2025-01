Nỗi lo dịch bệnh hô hấp bùng phát

Trang CGTN (Mạng Truyền hình toàn cầu Trung Quốc) đưa tin, Trung Quốc đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp nhiễm HMPV ở người (virus gây viêm phổi trên người - human metapneumovirus) từ giữa tháng 12-2024. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, riêng từ ngày 2 đến ngày 8-12, đã có 40 đợt bùng phát giống cúm được báo cáo và tỷ lệ phát hiện virus cúm đã tăng ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Bệnh viện nhi quá tải Tờ Independent (Anh) đưa tin, các ca mắc HMPV rơi vào trẻ em dưới 14 tuổi tại Trung Quốc và số lượng bệnh nhân đang gia tăng ở các tỉnh phía Bắc. Thông tin trên các mạng xã hội cho thấy, các bệnh viện nhi ở Trung Quốc đã quá tải vì nhiều trẻ em có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, yếu và chóng mặt. Trước những thông tin trên, ngày 5-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường đạt đỉnh tại Trung Quốc vào thời điểm này trong năm. Về tình trạng quá tải tại các bệnh viện và số ca bệnh đường hô hấp tăng, người phát ngôn Mao Ninh nhận định, người bệnh chỉ có các triệu chứng nhẹ, quy mô lây nhiễm nhỏ hơn năm trước. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa có cảnh báo hoặc tuyên bố chính thức về HMPV ở Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện công cộng. Ảnh: CHINA DAILY Theo bác sĩ Lý Đồng Tăng tại Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Hựu An Bắc Kinh, virus human metapneumovirus gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và có thể dẫn đến viêm tiểu phế quản, hen suyễn và viêm phổi, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và những người có hệ miễn dịch suy yếu. HMPV có các triệu chứng tương tự những bệnh đường hô hấp khác như ho, nghẹt mũi, mệt mỏi, khó tiêu và thậm chí là sốt cao. Đối phó cúm mùa Trong khi đó, kỳ nghỉ lễ vừa qua tại Mỹ cũng đã chứng kiến dịch cúm bùng phát mạnh ở ít nhất 40 bang. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong mùa cúm năm nay, Mỹ ghi nhận ít nhất 5,3 triệu ca mắc cúm, 63.000 ca nhập viện và 2.700 ca tử vong, trong đó có ít nhất 11 trẻ em. Dịch cúm diễn biến đặc biệt phức tạp ở các khu vực miền Nam, Tây Nam và miền Tây nước Mỹ. Các bệnh viện trên khắp nước này, đặc biệt là các bệnh viện nhi, đang trở nên quá tải khi phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân. Theo CDC Mỹ, HMPV được phát hiện từ năm 2001, thuộc họ Pneumoviridae, cùng họ với virus hợp bào hô hấp (RSV). Mức độ nghiêm trọng và khả năng lây lan của HMPV thấp hơn nhiều so với Covid-19. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, châu Âu đang đối mặt với dịch cúm mùa đông, khi trong dịp lễ cuối năm, nhiều cuộc di chuyển và tụ họp đã trở thành chất xúc tác của dịch cúm. Tất cả các nhóm tuổi đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em dưới 15 tuổi. Một số bệnh viện đã mở các khu điều trị đặc biệt để tiếp nhận bệnh nhân bị virus tấn công nặng nhất. Hầu hết các triệu chứng nghiêm trọng xuất hiện ở bệnh nhân trên 60 tuổi với những tổn thương nặng nề ở đường hô hấp. Khu hành chính đặc biệt Hồng Công đã báo cáo một số trường hợp mắc HMPV. Campuchia và lãnh thổ Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Campuchia đã ban hành cảnh báo về HMPV, lưu ý rằng bệnh giống với Covid-19 và cúm. Truyền thông các nước như Indonesia, Ấn Độ... khuyến cáo công dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bộ Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh Chiều 5-1, Bộ Y tế có thông tin chính thức về các trường hợp mắc bệnh do virus HMPV tại Trung Quốc trong thời gian gần đây mà dư luận đang lo ngại khả năng có một cuộc khủng hoảng y tế sau Covid-19. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc để xác minh, cập nhật thông tin. Theo đó, hiện WHO chưa có thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, cũng như chưa xác minh được độ tin cậy, tính chính thống của thông tin trên các kênh truyền thông báo chí và mạng xã hội. Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo báo cáo kết quả giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp trong tuần 52 năm 2024 (từ ngày 23-12-2024 tới 29-12-2024) của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho thấy các mẫu bệnh phẩm thu thập từ khoa khám bệnh ngoại trú và khoa cấp cứu của các bệnh viện ghi nhận tác nhân chủ yếu là virus cúm, virus HMPV và Rhiovirus. Các mẫu bệnh phẩm của nhiều trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng phải nhập viện ghi nhận các tác nhân cũng chủ yếu là virus cúm, Mycoplasma pneumoniae và virus HMPV. Trước các thông tin trên, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với WHO và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc để cập nhật thông tin. QUỐC KHÁNH