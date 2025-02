Nỗi đau tột cùng của mẹ Kim Sae Ron trong lễ tiễn biệt con gái

Kim Sae Ron bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu nhí cho tạp chí Enfant năm 2001, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim The Traveler năm 2009. Bộ phim hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và Pháp, do đạo diễn Lee Chang Dong thực hiện, từng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes. Khi đó, Kim Sae Ron được ghi nhận là diễn viên Hàn Quốc trẻ nhất bước trên thảm đỏ Cannes.

Sau đó, cô xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh The Man from Nowhere, Dohee-ya, và các bộ phim truyền hình Can You Hear My Heart, What’s Wrong with Mom, và The Queen’s Classroom.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron từng phát triển mạnh mẽ, nhưng sau vụ tai nạn lái xe khi say rượu vào tháng 5/2022, cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Cô đã lái xe trong tình trạng say xỉn và đâm vào trạm biến áp điện, gây mất điện trong khoảng 4 tiếng rưỡi tại khu vực Sinsa-dong và Apgujeong-dong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cửa hàng kinh doanh. Vụ việc khiến Sae Ron bị phạt 20 triệu won vào tháng 4/2023. Công ty quản lý Gold Medalist đã thay cô thanh toán khoản phạt này.

Sports Khan viết: "Một thiên tài diễn xuất nhí, cô bé trong bộ phim The Man from Nowhere, tài năng đầy triển vọng - đã hóa thành vì sao trên trời". Bộ phim gần đây nhất của cô, Guitar Man, sắp được phát hành.